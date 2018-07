Maratona de Nova York reforça segurança para domingo

Por conta da tragédia em Lower Manhattan, organização da Maratona de Nova York divulga que vai reforçar a segurança. #NYMarathon

Em nota, o New York Road Runners (organizador da Maratona de Nova York) estende o mais profundo sentimentos às famílias das vítimas e a todos que foram afetados de alguma forma pela tragédia em Lower Manhattan.

“Estamos acompanhando a situação de perto com nossos parceiros na cidade, estado e Federação, particularmente o NYPD (Departamento de Polícia de Nova York). Para a maratona deste fim de semana, como para todos os nossos eventos, a segurança de nossos corredores, funcionários, voluntários e espectadores é a nossa principal prioridade. Junto com os nossos parceiros, ampliamos as medidas de segurança e segurança, tanto visíveis quanto nos bastidores. Estamos constantemente revisando nossos planos com a aplicação da lei e consideraremos todas as modificações ou aprimoramentos necessários”.

A Maratona de Nova York será realizada este domingo, dia 5 de novembro. Esta corrida de rua recebe anualmente mais de 44 mil corredores de todas as partes do mundo. A fundista brasileira Adriana Silva (Esporte Clube Pinheiros) já está lá se aclimatando e vai competir domingo. Mais de um milhão de pessoas já cruzaram a linha de chegada dessa 42K que é realizada desde 1970.