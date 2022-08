Maratona de Revezamento do Pão de Açúcar retornará em outubro

Minha primeira corrida de rua, e de muitos, foi uma maratona de revezamento do Pão de Açúcar, no final do século passado. Ela começou em 1993. E o Pão de Açúcar acaba de confirma o retorno dessa emblemática prova depois de um hiato de dois anos por conta da pandemia de Covid-19. As maratonas vão ser em outubro no Rio e novembro, em São Paulo. E as inscrições acabam de abrir no site (paodeacucar.com/corridas).

A maratona (42km) será dividida de acordo com o número de integrantes da equipe – que pode ser em grupos de dois, quatro ou oito participantes, de forma que cada corredor (a) percorre 21km, 10km ou 5km, respectivamente. O lote promocional de inscrições para a Maratona de Revezamento de São Paulo custa R$ 99,99 e o primeiro lote sai por R$ 139,99, sendo que quem é Cliente Mais ganha 40% de desconto, pagando R$ 60,00 no promocional e R$ 80,00 no lote cheio. No Rio, o lote promocional custa R$ 89,99 e o primeiro lote, R$109,99, enquanto Cliente Mais paga R$ 54,00 no promocional R$ 65,00 no cheio. Já na Corrida Kids, em São Paulo, o valor promocional é de R$ 79,99 e o cheio, R$ 99,99, enquanto Cliente Mais paga R$ 48,00 e R$ 60,00, respectivamente. O kit de inscrição vem com camiseta oficial e mochila, além de chip para monitoramento de tempo e trajeto percorrido por cada participante.

Este ano, o Circuito de Corridas Pão de Açúcar terá uma ação social em conjunto com o Instituto GPA, braço social do GPA, grupo controlador da rede. Cada participante será convidado (a) a levar, no dia de retirada do seu kit, 1kg de alimento não perecível e as doações serão direcionadas para instituições parceiras do Instituto GPA. Em São Paulo, a instituição beneficiada será a CREN que faz enfrentamento a Desnutrição através da Educação Nutricional. E, no Rio de Janeiro, será a ONG Redes da Maré, que atende mais de 140mil famílias que residem no conjunto de 16 favelas da Maré.

“Este é um ano muito especial para o Pão de Açúcar, estamos resgatando pilares fundamentais da marca para seguir avançando do ponto de vista de inovação e relação com nossos clientes. O Circuito de Corridas faz parte da história do Pão e é um dos maiores símbolos do pilar de bem-estar, justamente por ser uma maratona de revezamento para iniciantes, que promove o espírito de equipe, e estamos muito felizes de retomar o Circuito”, comenta Cleia Marquardt, Gerente de Marketing do Pão de Açúcar. Ela complementa: “Acreditamos que felicidade pode ser tanta coisa, inclusive participar de uma das corridas de rua mais tradicionais do País. Convidamos todos que têm interesse, sejam atletas ou aspirantes a corredores, venham participar e se divertir, porque é um momento gostoso e de interação”.

Percurso

Em São Paulo, a 28ª Maratona de Revezamento Pão de Açúcar terá largada no dia 20/11, no mesmo percurso da edição anterior, pela Avenida República do Líbano, considerado um sucesso pelos participantes, com trechos menos íngremes e mais arborizados. Todos que completarem a prova, independentemente de sua classificação, ganham medalhas de participação, e as três primeiras equipes de cada categoria ganham medalha e troféu com a posição alcançada. Já a 24ª Corrida Pão de Açúcar Kids é voltada para crianças de 1 a 14 anos e será no dia 1º/10, exclusivamente em São Paulo, na USP. As crianças percorrem diferentes distâncias, variando de 50 a 400 metros, de acordo com a faixa etária. Feita nos moldes das corridas profissionais, com kit contendo camiseta, mochila, número de peito e chip, a Corrida Pão de Açúcar Kids premiará todos os atletinhas com medalhas.

No Rio de Janeiro, a 12ª edição da corrida acontece dia 16/10, no Monumento aos Pracinhas, localizado no Aterro do Flamengo, tendo como cenário um dos pontos mais bonitos da Cidade Maravilhosa. Todos que completarem a prova, independentemente de sua classificação, ganham medalhas de participação, e as três primeiras equipes de cada categoria ganham medalha e troféu com a posição alcançada.

“Sabemos que a Covid-19 ainda não acabou, responsabilidade com nosso público e o cuidado com o bem-estar são nossas premissas, por isso decidimos voltar o Circuito aos poucos, focando esse ano somente nas em São Paulo e no Rio. Estamos otimistas de que será um sucesso e que ano que vem certamente poderemos seguir com nossa agenda completa, em todas as regiões, para compartilharmos a felicidade com todos!”, complementa Cleia.

Serviço | Circuito de Corridas Pão de Açúcar

Agenda São Paulo

28ª Maratona de Revezamento Pão de Açúcar

Data: 20/11/2022

Local: Obelisco (Parque do Ibirapuera)

Horário: 7h30

24ª Corrida Pão de Açúcar Kids

Data: 01/10/2022

Local: CEPEUSP – Centro de Práticas Esportivas da USP

Horário: 7h30

Agenda Rio de Janeiro

12ª Maratona de Revezamento Pão de Açúcar

Data: 16/10/2022

Local: Monumentos aos Pracinhas, Aterro do Flamengo

Horário: 7h