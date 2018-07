Maratona de Revezamento do Pão de Açúcar vai reunir 18 mil atletas no Ibirapuera

Vanderlei Cordeiro de Lima vai dar a largada desta prova que é a escolhida por muitos para a estreia nas corridas de rua. Foi o meu caso. Depois corri mais três delas. Na primeira fiz parte da equipe da família Secco em 1999, na região do Villa Lobos. Depois participei de uma edição dentro da Cidade Universitária com os colegas aqui do Estadão e as duas últimas no Ibirapuera, uma como “coelho” do pai da minha amiga e corredora Mari Ciscato e a última com os amigos da Agência Ideal.

A prova é uma festa da iniciação esportiva. Encarar os 5k pela primeira vez é um desafio e tanto. E incentivar os amigos sempre é muito bom também. Esperar os amigos para receber a munhequeira é um barato. Nesse momento você faz vários novos amigos. Completar seu trajeto, dando o seu melhor, e entregar a munhequeira para o próximo também é inesquecível. Além disso os atletas da elite também vão, o que dá um sabor ainda mais especial ao evento.

Neste domingo (18/9) o primeiro corredor de cada equipe vai largar às 7h, no Obelisco. O trânsito fica caótico. Prefira ir de transporte público, bike ou de táxi. Aliás, a organização da prova disponibilizará ônibus partindo da AV Paulista a partir das 5h30, o acesso é o peitoral. Veja os locais das trocas no mapa abaixo.

Esta será a 24ª edição e vai contar com 18 mil participantes, mesma quantidade do ano passado. A ideia dessa maratona foi da família Diniz, que não faz mais parte do GPA desde 2013, e que foi continuada pela empresa. “O Pão de Açúcar aposta em questões ligadas à saúde e bem-estar há 24 anos e, por isso, constrói um conjunto sólido de ações que não apenas tangibilizem a experiência da marca nessas questões, como também sirva de incentivo aos clientes para levar um estilo de vida mais saudável. Dessa forma, a rede mantém ações de valorização e democratização da prática esportiva, inclusive, com programas de incentivo à qualidade de vida e bem-estar, envolvendo colaboradores, clientes e comunidade. O Circuito de Corridas Pão de Açúcar NESCAU® (com Maratonas de Revezamento e corridas infantis realizadas em quatro capitais brasileiras) e apoio a atletas fazem parte dessa construção”, explica Damiano Sanna, Gerente-geral de marketing do Pão de Açúcar.

A retirada dos kits está rolando Ginásio do Ibirapuera (Rua Manoel da Nóbrega, 1361). Nesta sexta até às 21h e sábado 9h às 17h. Os kits devem ser retirados pelo atleta inscrito ou por terceiros mediante apresentação do documento de confirmação de inscrição, comprovante de pagamento e documento oficial com foto do atleta inscrito. Adicionalmente, um atleta pode retirar o kit de todos os participantes de sua equipe.

Haverá premiação para as três primeiras equipes com um troféu por equipe diferenciado de cada modalidade e categoria (equipes de 2, 4 e 8 atletas, masculino e feminino). Além disso, elas também receberão um vale-compra cada para ser utilizado em qualquer loja de uma das seguintes redes: Extra, Pão de Açúcar, Assaí, Casas Bahia ou Pontofrio (incluindo os respectivos e-commerces).

E falando em vitória, no ano passado a equipe de oito atletas da Orcampi cruzou a linha de chegada em primeiro lugar com o super tempo de 2:15:15, sendo esse o melhor tempo geral da prova. Em segundo a equipe do São Paulo (2:18:56), e em a equipe Corredores Amigos Reunidos e Misturados 2:21:36. Na categoria de quatro atletas, a equipe Pão de Açúcar BM&F Bovespa venceu em 2:18:12, seguida da equipe Drogaria São Paulo, com 2:28:08; e em terceiro, a equipe CD1, com 2:48:53. Já nas duplas, os vencedores foram da Sociedade Esportiva Palmeiras, com 2:29:43, seguidos da dupla Poeira Auto Peças, com 2:33:27, e a Sejel JPA Cotia, com 2:33:35. Já no feminino, a equipe vencedora na categoria de oito atletas foi a São Paulo Futebol Clube, com o tempo de 2:58:19. Em segundo lugar ficou a Churrascaria Apaloosas Caçapava, após terminar a prova em 3:01:14. Em terceiro chegou a Equipe PRO 120, com o tempo de 4:14:38. Na categoria de quatro atletas, a equipe vencedora foi Drogaria São Paulo, seguida por Maranga Team e Tecbor. A vencedora nas duplas foi a Performance Run.