Maratona de SP tem 22 postos de apoio

A organização vai fornecer aos inscritos hidratação e assistência médica ao longo do percurso, em 22 postos de apoio, com água, whey protein e lanche. Como na São Silvestre haverá dinâmicas paras para coibir “pipocas”e fraudadores.#BlogCorridaparaTodos #MaratonadeSP #maratona

A 24 ªda Maratona Internacional de São Paulo chega com mudanças no percurso, agora mas linear, plano e mais rápido. A largada é neste domingo às 7h. dos 42,1 km, o evento oferece as disputas de 24 km, 8 km e 4 km (corrida e caminhada), com a programação começando às 6h50, no Ibirapuera, mesmo local da chegada. Somente a prova de 24 km terá local distinto para chegada, marcada para a Avenida Escola Politécnica, onde os atletas terão transporte gratuito para o voltar à largada, oferecido pela organização. A prova é selo ouro da CBAt e atende todos os requisitos da IAAF (Federação Internacional de Atletismo).

Na maratona, os cadeirantes vão largar às 7h15; a elite feminina às &h e a masculina e pelotão geral às 7h30. O percurso passa por Itaim Bibi, Pinheiros, Cidade Universitária e retorna para o Ibirapuera. O primeiro posto de hidratação é no KM 3. Todos os atletas, independentemente da opção de percurso, largam juntos com a maratona, mas em ondas, conforme o pace de cada um .

A retirada do kit começou na quinta e vai até amanhã, sábado. rata-se da retirada de kit para a prova de domingo e os milhares de inscritos terão até sábado, dia 7, véspera da corrida, para cumprir a última etapa antes da principal prova do gênero no país. A retirada é EXPO Atleta Maratona de São Paulo, no Ginásio Ibirapuera – Quadras Anexas – Rua Manuel da Nóbrega, 1361 – Ibirapuera. Os horários – ,dia 6, das 9h às 19h, e no dia 7, das 9h às 17h. Não haverá entrega de kit no dia da prova. A EXPO conta com mais de 40 expositores, palestras e serviços. As palestras são no dia 7 e a programação abaixo.

Estão confirmado para domingo os atletas de elite e campeões desta maratona Franck Caldeira (2004) e Solonei da Silva (2012), além de Edson Arruda Santos, vice em 2017, e Giovani dos Santos, um dos melhores fundistas do país na atualidade. A disputa promete ser acirrada. O recorde masculino da prova é brasileiro, de Vanderlei Cordeiro de Lima, 2:11:19 (2002), e no feminino é queniano, de Rumokol Chepkanan, 2:31:31 (2012). Nas duas últimas edições quem venceu foi Paul Kimutai, do Quênia.

Solonei, aliás, foi o último brasileiro a vencer a prova, quando completou em 2:12:25. Medalha de ouro no Pan de Guadalajara, em 2011, sexto no Mundial de Atletismo de 2013, em Moscou, e 78º nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, o atleta de Penápolis (SP) chega como favorito ao bi. Além dos inúmeros títulos na careira, como a São Silvestre e a própria Maratona de São Paulo, Franck Caldeira conseguiu um terceiro lugar no ano passado. Giovani, por sua vez, busca sua primeira vitória da Maratona de São Paulo. No começo do ano ele ficou com o segundo lugar na Meia Maratona Internacional de São Paulo. Destaque também para Edson Arruda Santos, melhor brasileiro no ano passado com o vice-campeonato, e Wellington Bezerra, quarto, além de outros destaques da modalidade que estarão na prova. O primeiro lugar da maratona feminino e masculino ganha, além do troféu e da medalha, R$25 mil. Segundo lugar – R$12.500,00; terceiro lugar – R$ 6 mil; quarto lugar – R$ 5 mil; e quinto lugar – R$ 3 mil. O congresso técnico está marcado para este sábado, 7 de abril ,às 11h, no Hotel Estanplaza (Alameda Jaú, 497).

A Maratona Internacional de São Paulo 2018 é uma realização e organização de Globo e Yescom, com apoio especial da Prefeitura de São Paulo. O patrocínio é de Café 3 Corações, Gatorade, Probiótica, Garmin, Montevérgine e Dois Cunhados. O apoio é de Verde Campo, Banana Brasil, EspaçoLaser e Velocitá. A supervisão técnica é da CBAt, FPA e IAAF e AIMS.

PALESTRAS DA EXPO ATLETA MARATONA DE SP

9h – Influência da genética na corrida. – Prof. Dr. João Bosco Pesquero

10h30 – Maratona: Metade físico, metade mental. Como otimizar a performance com treino mental? Dra. Wania R T R Sierra e a atleta Vanessa Moura

13h30 – Termografia e prevenção de lesões. O que é e como usar? Dr. Alexandre Aldred

15h – Testes e medidas para otimizar a performance na Maratona Dra. Ana Paula Sierra e Prof. Robson Sampaio