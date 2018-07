maratona do Reggae

A festa vai rolar na praia Seven Mile, na cidade de Negril (Jamaica), entre os dias 1º e 3 de dezembro de 2016. As inscrições vão até 29 de novembro. Ah.. se eu fosse o sortudo de Varginha que faturou os R$ 76 milhões da mega não pensava duas vezes. Já fazia minha inscrição e passava uns dez dias na ilha. A inscrição é online, custa US$ 100 até 27 de novembro, depois sobe para US$ 120 até 29 de novembro. Clique aqui.

Esta é a 16ª edição da prova, que contempla também distâncias menores: 21k e 10k. O grande destaque, além da natureza exuberante, é a trilha sonora. Bandas de reggae durante todo o trajeto. Uma prova para celebrar a vida e curtir muito, o espírito da corrida é ‘”Let’s get together and feel alright”. “Isto é o que os participantes farão na primeira semana de dezembro; vão se encontrar em Negril e viver o clima da ilha”, diz Paul Pennicock, diretor de turismo da Jamaica. “As pessoas terão uma autêntica experiência jamaicana”, acrescenta. O troféu para o campeão, não poderia ser outro, é uma estátua de Bob Marley! E para a campeã da maratona, de Rita Marley. A inscrição inclui: camiseta da prova, peitoral, chip, medalha de participação e jantar de massas.

Todo mundo que finalizar a prova tem direito a certificado com o tempo e a colocação, que é disponibilizado no site da prova para impressão ou download. Haverá premiação em dinheiro para os primeiros colocados, no valor total de R$ 26 mil. Na prova de 10k haverá uma premiação especial para estudantes do ensino médio e para os adolescentes (Campeonato Nacional Team – 10k e 21k). Também haverá premiação especial para quebra de recordes. Os patrocinadores são a Puma, Jamdammers Running Club of Kingston, Jamaica Tourist Board, Couples Resorts Jamaica; JHTA e Jamaica Athletics Administrative Association (JAAA).

Documento Clique aqui PDF

para ler a lista completa dos prêmios.

A hidratação é bem diferente. A cada milha há postos de hidratação, a água vem em saquinhos, você morde e bebe, evitando aquela sujeirada de copos espalhados pelo chão. O saquinho depois cada corredor tem que jogar no lixo. Além de água há isotônico, chamado Hi-lyte, e na chegada muita água de coco. Quem for fazer a maratona terá que passar no 21k com no máximo 3 horas, senão será cortado. O tempo máximo para concluir os 42k é de seis horas, e a linha de chegada vai ser fechada às 11h15. A cronometragem dos atletas será por meio de chip MYLAPS, com acompanhamento pelo site do evento, em tempo real.

A maratona é certificada pela IAAF (Associação Internacional de Federações de Atletismo). Como a média de temperatura na Jamaica é de 32ºC a largada, dia 3 de dezembro, será às 5h15. Haverá traslado gratuito para os inscritos. O percurso começa no parque da Long Bay Beach, segue sentido norte em direção à Green Island e termina novamente no parque de Long Bay Beach. A população torce muito em todos os cantos, dando aquele incentivo a mais, e a cada milha haverá uma banda de reggae para manter o clima. Na véspera, dia 2, acontece o famoso jantar de massas- “Festa da Melhor Macarronada do Mundo”, das 17h30 às 21h30 no Cosmo’s, em frente ao Couples Swept Away Sports Complex. A inscrição dá direito a este jantar, se quiser levar acompanhante é possível comprar separado por US$ 20.

A exposição e a retirada do kit começa dia 1º. E a festa da chegada – Victory Beach Party & Awards Ceremony – é na praia, com show da Digicel Rising Stars, entre 7h e 12h. “Este ano estamos esperando 2.500 corredores, no mínimo, de 35 nacionalidades diferentes”, conta Alfred ‘Frano’ Francis, diretor da Maratona do Reggae. Francis diz que muitos corredores marcaram a lua-de-mel para esta data, para incluir a corrida nas atividades. E também haverá corredores japoneses, fruto de um acordo entre a Jamaica e a prefeitura de Tottori, no Japão. “O corredor que vencer os 42k na categoria masculina vai ganhar a inscrição para a Maratona de Tottori, que será realizada em março de 2017”, destaca Francis.

Brasileiros não precisam de visto para visitar a Jamaica durante até 30 dias, mas o passaporte deve ter validade mínima de seis meses. A moeda é o dólar jamaicano – R$ 1,00 = a J$ 37,74.

Onde se hospedar.

Para quem está com a vida ganha e pode se lançar nesta maratona, ou quem sabe na do ano que vem. É possível reservar hotéis ou mesmo pacotes de viagens no escritório de Turismo da Jamaica (Clique aqui). Confira abaixo algumas opções próximas ao local da prova, clique no nome para acessar o site:

Rock House Hotel – hotel boutique nas falésias à beira mar. São 34 quartos com ar condicionado – incluindo villas com o típico teto de palha jamaicano – além de opções de hospedagem em quartos standard e studios; algumas com terraços privados para banho de sol.

Sandals Negril – resort em sistema all inclusive e exclusivo para casais localizado na praia de Seven Mile. Pssui wi-fi livre, tvs de tela plana com docks de iPod , minibar e máquina para preparo de chá e café nos quartos. Os hóspedes contam ainda com sete restaurantes, cinco bares, sala de ginástica, SPA, e três piscinas.

Riu Negril – hotel sistema all inclusive com vista para a praia Bloody Bay. São mais de 400 quartos em quatro prédios independentes, cinco restaurantes, um centro de saúde e bem estar e esportes aquáticos como mergulho, caiaque e windsurf.

Quem leva:

Confira as agências de turismos que oferecem pacotes para a Maratona do Reggae, clique no nome para acessa o site:

Great Vacations – empresa jamaicana

Amazing Running Tours – o dono dessa agência com 15 anos de vida é um maratonista, tem o aval do governo da Jamaica para operar esta prova

Run of the World – agência especializada em pacotes para turistas que correm maratonas no mundo todo, tem o aval do governo da Jamaica para operar esta prova.

Veja abaixo o vídeo oficial de 2015