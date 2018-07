Lote extra da Maratona do Rio se esgota em uma hora

Nesta terça a organização da Maratona do Rio abriu lote extra de inscrições que se esgotou em uma hora. #BlogCorridaParaTodos #MaratonadoRio

As inscrições estavam esgotadas desde o ano passado. Esta liberação de vagas era referente as inscrições que não se confirmaram. A organização não alterou os preços (R$170 – os 42K), porém s não divulgou o total de vagas, apenas que são limitadíssimas. A Maratona CAIXA da Cidade do Rio de Janeiro 2018 acontecerá dia 2 e 3 de junho.

Percurso – largada dos 42km na Praça do Pontal do Tim Maia, no Recreio dos Bandeirantes, passando pelas praias do Recreio, Reserva, Barra da Tijuca, São Conrado, Leblon, Ipanema, Copacabana, Botafogo e chegando no Aterro do Flamengo. A largada da Meia Maratona (21km) será na Praia do Pepê, Barra da Tijuca. A Family Run (6km e 10km) por sua vez terá o início e o término no Aterro do Flamengo.

PROGRAMAÇÃO

Sábado – 2 de junho de 2018

Meia Maratona Olympikus da Cidade do Rio de Janeiro (21km)

Domingo – 3 de junho de 2018

6km, 10km e Maratona CAIXA da Cidade do Rio de Janeiro (42km)