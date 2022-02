Maratona do Rio confirmada para junho

Pelo jeito o cenário este ano será melhor. A Maratona do Rio, o maior festival de corridas de rua da América Latina, acaba de abrir as inscrições para os 42k, 21k, e o Desafio Cidade Maravilhosa (63k). No dia 17 de março vão abrir as inscrições para os 5 e 10k. A prova volta para seu calendário tradicional, no feriado de Corpus Christi – entre 16 e 19 de junho.

Será a 20ª edição da prova e prometem um espaço maior dentro da Arena da Maratona, na Marina da Glória, que contará com shows e uma programação para toda a família.

Para João Traven, diretor da Spiridon, realizar a Maratona do Rio é motivo de muito orgulho. Ele destaca a importância do festival dentro do calendário esportivo e para o turismo na cidade. “Estou muito feliz de chegar a essa marca junto com todos aqueles que fazem a Maratona do Rio acontecer. O evento fomenta o turismo e esperamos ter ainda mais força neste ano. Em 2021, retomamos a prova presencial e fizemos um grande evento, nos adaptando às restrições impostas. Agora, esperamos oferecer uma prova ainda melhor para nossos competidores e que eles continuem curtindo por pelo menos mais 20 anos este lindo festival”, diz Traven.

As inscrições para a Meia Maratona (21Km), Maratona (42km) e o “Desafio Cidade Maravilhosa” (63km = 21km + 42km) devem ser feitas pelo site oficial do festival

Os protocolos criados para a COVID-19 na edição de 2021 serão mantidos para a edição deste ano como o uso de máscaras opcional, comprovante de vacinação obrigatório para todos os atletas e largadas em ondas.

Preços Lote promocional (16/02 a 06/03)

Meia Maratona(21km) — Básico (R$ 199,00) e VIP (R$ 420,00)

Maratona do Rio (42km) — Básico (R$ 199,00) e VIP (R$ 420,00)

Desafio Cidade Maravilhosa(63km) — Básico (R$ 199,00) e VIP (R$ 420,00)