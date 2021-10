Maratona do Rio divulga o percurso e o protocolo sanitário

A Maratona do Rio, o maior festival de corridas da América Latina, divulgou os percursos de todas as modalidades que englobam o evento: 5km, 10km, Meia Maratona e da Maratona. Este ano o evento será realizado entre os dias 12 e 15 de novembro, de forma presencial e contará com uma arena para dar assistência aos atletas na Marina da Gloria, uma das novidades.

E como estamos vivendo em período pandêmico, o evento possui um robusto protocolo de segurança contra a Covid-19 – elaborado pelo corpo médico da Maratona e chancelado pela Secretaria Municipal de Saúde e órgãos de corrida. Para participar, o corredor deverá estar imunizado(a) com as duas doses da vacina ou dose única, no caso da Janssen, aplicadas até 01/11/2021. Caso você não consiga tomar a 2ª dose até a data mencionada, poderá apresentar o resultado do teste PCR ou antígeno de SARS-CoV-2 por swab realizado até 48h antes da entrega de kit.

Para atletas que irão correr os 42km da Maratona do Rio| Cosan 2021, no dia 15 de novembro, a largada será no Aterro do Flamengo indo em direção ao Centro da cidade, relembrando um percurso histórico. Logo, os participantes irão passar pela Monumento dos Pracinhas, Praça XV, Museu do Amanhã, Boulevard Olímpico, AquaRio, Roda Gigante, Rua Primeiro de Março, MAM. Diferente de anos anteriores, desta vez o percurso não vai passar pelo Túnel Rio450. A prova segue para Copacabana e Ipanema até a fazer a volta no final da praia do Leblon, retornando em direção ao Aterro, passando também pelo Leme no trajeto de volta. Na edição deste ano a largada foi adiantada para às 5h da manhã e contará com postos de hidratação de 3 em 3km.

Já os 21km da Meia Maratona| Claro 2021, que acontece no domingo, dia 14 de novembro, terão início na Praia do Leblon e seguirão um percurso conhecido pelos corredores e utilizado em outras provas. Os participantes passarão pelas orlas do Leblon, Ipanema, Copacabana, continuarão pelo Centro Histórico e retornarão para o Aterro do Flamengo para finalizá-la. Na edição deste ano a largada também foi adiantada para às 5h da manhã e contará com postos de hidratação de 3 em 3km.

As provas 5k|Ortobom 2021 e 10km|Ortobom 2021, as curtas distâncias, seguem no Aterro do Flamengo. As duas largam próximo à Marina da Glória, no sentido Zona Sul – Centro. A largada das duas provas acontece às 9h da manhã. O primeiro retorno das duas provas acontece na altura do Aeroporto Santos Dummont, acessando a pista sentido Copacabana. Os atletas da prova de 5km fazem um segundo retorno na altura da rua Almirante Tamandaré, enquanto os atletas 10km seguem em frente para retornarem na Av. das Nações Unidas, na alturado Edifício Argentina. Ambas as provas encerram no mesmo pórtico. A prova dos 10km este ano não passará pelo Túnel Marcello Alencar.

A Maratona do Rio 2021 conta com Patrocínio Master das marcas Cosan, Claro e Ortobom. A marca esportiva oficial é a Olympikus e a prova tem o patrocínio da cerveja Michelob Ultra, isotônico Gatorade, sucos do Bem, NewOn e da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. Os apoiadores são a Rede Windsor de Hotéis, Estácio e Prefeitura do Rio. E as rádios oficiais Rádio Cidade e JBFM.

INCRIÇÕES – Até domingo, 31 de outubro, as inscrições estarão abertas apenas para os 10k (R$ 135) e 5k (R$135). Para os outros trajetos se encerraram na quinta-feira, 28 de outubro. Quem não puder vir ao Rio de Janeiro para participar da prova física, terá a opção de participar do evento de forma virtual de qualquer lugar do Brasil por meio do aplicativo Running Heroes. Para fazer a sua inscrição basta acessar ao site.

PROTOCOLO SANITÁRIO

Entrega de Kits

• Só será permitido o acesso para retirada do kit, mediante a apresentação do Comprovante de Vacinação (Cartão SUS ou App Conect SUS), contendo as duas doses (ou dose única);

• Caso não tenha sido possível tomar a segunda dose, o atleta poderá apresentar o resultado do teste de PCR realizado até 72 horas antes da entrega de kits.

• Controle de acesso para confirmar agendamento e documentação;

• Retirada de kits com agendamento de horário;

• Não será permitida a entrada de acompanhantes na entrega de kits, arenas de largada ou chegada.

Medidas dos Organizadores

• Comprovação da vacinação, duas doses ou dose única, por app Conect SUS ou cartão de vacinação até o dia 01/novembro para atletas e profissionais envolvidos na realização da prova;

• Caso não tenha sido possível tomar a segunda dose, o atleta poderá apresentar o resultado do teste de PCR realizado até 72 horas antes da entrega de kits.

• Obrigatoriedade do uso de máscara nas arenas e áreas comuns do evento – opcional no percurso para atletas; caso atletas precisem trocar de máscaras, o staff poderá fornecer uma;

• Criação de Comitê de Crise para gerenciar de operações de risco relacionadas ao protocolo de segurança;

• Implantação das Arenas ajustada para manter distanciamento social mínimo, com sinalizações em demarcação no solo ou em faixas nas arenas.

• Não será permitida a entrada de acompanhantes na entrega de kits, arenas de largada ou chegada.

• Lixeiras ao longo do percurso específicas para o descarte de máscaras;

• Totens Álcool em Gel e pias em todas as áreas do evento.

• Comunicação visual específica do Protocolo de Segurança nas áreas do evento, descrevendo boas práticas de segurança sanitária e higiene.

• Posto Médico dimensionado e equipado para atender casos suspeitos de contaminação;

• Exigência do Termo de Consentimento Informado, confirmando que o atleta se compromete a seguir as medidas de segurança sanitária detalhadas no protocolo.

Operações Suspensas

• Não haverá serviço de Guarda-Volumes: a organização recomenda que o atleta chegue pronto para correr, levando consigo apenas o essencial.

• Cerimônia de premiação em formato reduzido, sem torcida, transmitida ao vivo pelas redes sociais da Maratona do Rio.

• Evento sem a presença de público e torcida, com espaços gradeados isolando a arena de chegada.

• Não haverá Feira de expositores do mundo esportivo na entrega de kits em 2021.