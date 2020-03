Maratona do Rio é adiada para outubro

Depois de dez dias de suspense, a organização da Maratona do Rio divulgou comunicado neste sábado, 21 de março, adiando o evento de junho no feriado de Corpus Christi, para outono, dias 11 e 12. São esperadas cerca de 30 mil pessoas, inclusive estrangeiros. Decisão vai de encontro do atual cenário da pandemia do coronavírus.

No comunicado explicam que os corredores já inscritos, automaticamente foram migrados para as novas datas do evento. Já os que não puderem participar da competição neste ano, poderão solicitar a transferências da inscrição para a edição de 2021 da prova, se assim o desejarem. Para cancelamento e outras dúvidas, os atletas poderão entrar em contato pelo e-mail contato@maratonadorio.com.br.