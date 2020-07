Maratona do Rio edição 2020 será virtual

Tradicionalmente realizada no Feriado de Corpus Christi com a presença de 30 mil corredores, a edição da Maratona do Rio já havia sido transferida para outubro e acaba de ser cancelada pela Spiridon Eventos e pela Dream Factory, organizadores do evento, por conta da pandemia do coronavírus. Os inscritos têm quatro opções: participar da edição 2020 virtual ou transferir a inscrição para as edições de 2021, 2022 ou 2023. Os detalhes serão anunciados em 10 de agosto.

Segundo nota divulgada à imprensa, a medida foi tomada tendo em vista a saúde e o bem-estar dos competidores e de todas as pessoas envolvidas na produção do evento, bem como o tempo necessário para preparação dos atletas.