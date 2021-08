Maratona do Rio está confirmada para 15 de novembro

Todo mundo adora a Maratona do Rio por ser realizada no inverno, mas em tempos de Covid-19 correr no calorão de novembro não vai ser um problema para os corredores de rua. Segundo minhas fontes, 20 mil pessoas já se pré-inscreveram. Normalmente, neste evento esportivo que engloba maratona, meia-maratona (Desafio – meia mais maratona), 10k e 5k, participam 30 mil pessoas. Se a pandemia der uma trégua e a vacinação realmente avançar, os eventos esportivos devem voltar em novembro com capacidade total e esta maratona tem tudo para ser um marco. Dia 23 de agosto abrem as inscrições para quem fez a pré-inscrição e para quem já estava inscrito na edição 2020, que foi cancelada. Detalhe importante, só podem participam corredores com a imunização completa, leia-se que foram vacinados com as duas doses ou dose única.

O evento está confirmado para acontecer entre 12 a 15 de novembro. A maratona, os 5k e os 10k serão no dia 15. A meia-maratona na véspera, e a entrega do kit será de 12 a 14 de novembro. Para evitar aglomeração, os kits serão entregues com horário agendado (outras informações serão divulgadas em breve) e a largada será em ondas, com distanciamento social. O uso de máscaras será obrigatório nas arenas e áreas comuns do evento, opcional no percurso – para atletas. Será seguido protocolo de segurança sanitária elaborado pelo corpo médico do evento e a Prevent Senior Sports (nova patrocinadora da Maratona), chancelado pela Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura do Rio e entidades oficiais de corrida.

Quem participou da prova virtual de 2020 e que fez a pré-inscrição terá desconto na inscrição deste ano. Já os demais interessados em participar poderão fazer a inscrição a partir do dia 25 de agosto. Valores entre R$100 e R$780. Haverá o evento virtual também, por meio do aplicativo Running Heroes.

Para Fernanda Cozac, diretora de Marketing do evento, a confirmação da prova marca um momento único para toda a comunidade. “Se em 2020 fizemos todos os esforços para que as pessoas pudessem correr de suas cidades, este ano também não estamos medindo esforços para realizar uma prova física de forma responsável e organizada. Ver os atletas tomando novamente a cidade será um momento histórico para o esporte e para o Rio de Janeiro”, acredita.

A Maratona do Rio 2021 conta com Patrocínio Master das marcas Cosan, Claro e Ortobom. A marca esportiva oficial é a Olympikus e a prova tem o patrocínio do isotônico Gatorade, Michelob, Prevent Senior Sports e da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Rio. Os apoiadores são a Rede Windsor de Hotéis, Estácio e Prefeitura do Rio.