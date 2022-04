Maratona do Rio terá edições especiais dos tênis Ultraboost 22 e Boston 10

Entre as maratonas mais desejadas do Brasil, a do Rio de Janeiro acaba de anunciar um novo patrocinador: adidas. Confirmada para o feriado de Corpus Christi, data tradicional da prova, a marca alemã acaba de anunciar que vai lançar edições especiais de tênis para ela: Ultraboost 22, voltando aos corredores iniciais, e Boston 10, com foco em performance para atletas mais experientes. E mais: camisetas temáticas para todas as distâncias do evento: 42K, 63K (Desafio Cidade Maravilhosa), 21K, 10K e 5K. Os novos produtos estarão disponíveis para compra na Expo, durante a retirada dos kits de participação.

“A parceria entre adidas e Maratona do Rio quando a prova faz 20 anos é especial para a marca, que reforça seu compromisso com a comunidade não somente em tecnologia de produtos, mas também com ativações importantes junto ao público, trazendo ainda mais credibilidade no segmento de corrida e democratização para os mais diversos perfis de corredores”, destaca Pedro Portescheller, gerente de Marketing da adidas. Ele acrescenta que o Brasil é um dos principais mercados no segmento de corrida para a marca em todo mundo e parceria com Maratona do Rio amplia o investimento nesta categoria. “A Maratona do Rio é uma das maiores da América Latina, da qual participam todos os tipos de corredores, quem vai correr seu primeiro 5K e quem quer bater seu recorde pessoal nos 42K, e a adidas, não só em Running, está nesse movimento de volta para as ruas. E a Maratona do Rio vai nos ajudar a conversar com todos esses tipos de corredores, principalmente as mulheres”, acrescenta. As inscrições seguem abertas no site oficial da prova, a partir de R$ 199,00: maratonadorio.com.br

Por conta dessa parceria, as chances de grandes nomes do esporte virem ao Rio competir aumenta. A adidas afirmou que busca trazer atletas internacionais e embaixadores de peso para abrilhantar ainda mais a edição os 20 anos. “A corrida de rua é um dos poucos esportes no qual o amador tem o privilégio de correr no mesmo local que a elite, o que é muito bacana”, observa João Traven, diretor da Spiridon Eventos e sócio-fundador da Maratona do Rio. Vale lembrar que a adidas patrocina duas das seis Major Marathons: Boston e Berlim.

Dia 18 de junho será realizada a meia maratona e no dia seguinte, no domingo, a maratona, o 10K e o 5K, que desta ver vão largar em momentos diferentes. A entrega dos kits começará no dia 16. “Gostaríamos de realizar a prova no percurso original, quando a criamos em 2003, saindo do Recreio dos Bandeirantes e terminando no Aterro do Flamengo, 98% ao lado do mar; mas por conta do calendário de obras viárias, vamos repetir os trajetos do ano passado, largando do Aterro, passando pelo centro, indo até o Leblon e voltando para o Aterro”, conta João Traven. Aliás, ele acrescenta que vários corredores o procuraram para elogiar este trajeto novo, pois se mostrou mais rápido do que o anterior. O que ainda pode mudar é a volta da Expo, que depende do caminhar da pandemia do coronavírus.

“Transformamos a Maratona do Rio em um Festival que começa muito antes da largada, uma plataforma que vai muito além do evento de 4 dias. Dialogamos com os atletas que se preparam há meses, compartilhamos informações e conteúdo especializado, entre muitas outras iniciativas. Com ativações de diversas marcas, a Maratona do Rio é um atrativo turístico para a cidade”, afirma Fernanda Cozac, diretora de Marketing da Dream Factory.

Um dos projetos da organização é incluir a Maratona do Rio entre as Majors. O grande “X” da questão é financeiro, a premiação das Majors é bem alta, cerca de US$ 100 mil e mais o adicional nos casos de quebra de recorde, que no total chega a US$ 1 milhão, e falta ainda um parceiro que banque isso. Fica aqui aberta a janela de oportunidade para os bancos, como já acontece na Maratona de Chicago, patrocinada pelo Bank of America.