Maratona Internacional de Floripa quer ser a melhor da América do Sul

As inscrições online estão abertas para a segunda edição dessa corrida de rua, que será realizada 26 de agosto de 2018 em Florianópolis (SC). Além dos 42K, haverá meia maratona, 10K e 5 K. Entrevistamos com o exclusividade o diretor da prova Leonardo Silvano.#maratonadefloripa #blogcorridaparatodos #maratona #corridaderua

A estreia da Maratona Internacional de Floripa foi um sucesso, com a participação de seis mil pessoas. Para o ano que vem os organizadores abriram mais duas mil vagas, para um total de oito mil corredores distribuídos nos quatro percursos. A organização é da AtSports e da Qualitá Eventos, que fez algumas alterações para melhorar a corrida. Uma das mudanças foi excluir a opção de revezamento em duplas da maratona e incluir a opção de 21 km solo para os atletas, para melhorar a logística de prova.

A largada da maratona será às 6h45, na Avenida Beira Mar Norte (Trapiche). A chegada será no mesmo local. O atleta terá seis horas para completar os 42K, os postos de hidratação seguirão as regras da IAAF (federação internacional de atletismo) e os percursos serão divulgados no início do ano que vem. Até 7 de janeiro, ou ao término delas, as inscrições custam R$65 (5K/Rústica), R$ 75 (10K/Corrida), R$ 80 (21K/Meia Maratona) e R$ 85 (42K/Maratona) e devem ser feitas no site parceiro do organizador – Foco Radical. Depois dessa data sobem R$ 5 cada. Clique aqui para se inscrever.

Confira abaixo entrevista exclusiva com o Leonardo Silvano, organizador da Maratona Internacional de Floripa.Se surgirem mais dúvidas, deixem nos comentários ou mande mensagem na fanpage do Blog que encaminharei para a organização da prova.

Como a corrida de rua e a maratona entraram na sua vida?

Leonardo Silvano – A prática esportiva sempre esteve presente na minha vida e devido as obrigações profissionais, exercícios que exigiam horários pré-determinado ficarem complicados praticar. Foi nesse momento que a corrida de rua entrou no meu cotidiano, tendo em vista a facilidade de praticá-la, levando em consideração horários e locais. Hoje ela está diariamente nos meus afazeres.

Qual o principal destaque da Maratona Internacional de Floripa 2018? Por que?

Leonardo Silvano – A busca pela excelência na execução da prova, sem dúvidas, é o maior destaque. Queremos a melhor camiseta, a melhor medalha, tudo de primeira linha. Nossa prova é feita para os atletas. Aliado a isso, temos Floripa, com suas paisagens exuberantes e seu povo acolhedor.

Recentemente foi divulgada outra maratona na capital catarinense, de outro organizador, quais as principais diferenças entre elas?

Leonardo Silvano – É difícil falar sobre outras provas, sendo que não estamos envolvidos no processo de produção deles e vice-versa. As diferenças são em questões diretas. Um exemplo: nosso valor de inscrição é mais barato do que a outra maratona e, mesmo com esse custo inferior, nossa prova segue um padrão de qualidade alto. Mesmo com todas as dificuldades nós realizamos a maior corrida de rua de Santa Catarina em 2017, com seis mil corredores, no ano de estreia. Isso mostra que com trabalho sério e fazendo o processo pensando no atleta tem espaço pra todo mundo.

Na edição de estreia uma minoria reclamou do trânsito provocado pela prova. Quais medidas serão tomadas para resolver essa questão em 2018?

Leonardo Silvano – Nossa geografia acaba por dificultar o escoamento de veículos, quando ocorre qualquer fato diferente nas principais vias da cidade. Seja a maratona, um protesto ou um acidente de carro, a cidade literalmente para. A grande questão do trânsito é que justamente a região que planejamos, como de desvio do fluxo de veículos, foi tomada por 15 mil pessoas, que fizeram um concurso público e isso foge ao nosso controle. Para 2018, estamos buscando novas alternativas de percurso e uma melhor integração dos órgãos públicos, para que possamos ter informações prévias de eventos durante a Maratona Internacional de Floripa, que possam atrapalhar nosso planejamento.

Qual é o seu maior sonho?

Leonardo Silvano – Como pessoa já realizei, pois sou pai de um menino maravilhoso. Como profissional, quero juntos aos meus sócios fazer nossa prova ser a melhor da América do Sul. Somos ambiciosos e sabemos do nosso potencial e o grande sucesso da primeira edição, mostra que estamos no caminho certo. Vem correr em Floripa.

SERVIÇO Largada: Beira Mar Norte – Florianópolis/SC Distâncias: 42Km, 21Km, 10Km e 5Km Inscrições: http://bit.ly/2j21Ljd Entrega de Kits: O local e horário serão informados em breve. Programação: 06h30 – Início do Alongamento (MARATONA)

06h40 – Largada da MARATONA – Elite Feminino, Cadeirantes e PNE

06h45 – Largada da MARATONA – Elite Masculino, seguido de Faixas Etárias Feminino e Masculino

07h30 – Largada da MEIA MARATONA

07h45 – Início do Alongamento (CORRIDA e RÚSTICA)

08h00 – Largada da CORRIDA e RÚSTICA

09h45 – Início da Cerimônia de Premiação (MARATONA – Geral, CORRIDA e RÚSTICA)

12h30 – Início da Cerimônia de Premiação (MARATONA – Faixa etária)

12h45 – Horário limite para a conclusão da MARATONA Site do evento:http://www.atsports.com.br/maratonadefloripa ORGANIZAÇÃO: AT SPORTS Produção e Organização de Eventos Telefone: (48) 33075619 E-mail: contato@atsports.com.br

Aqui o vídeo da Maratona Internacional de Floripa