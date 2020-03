Maratona Internacional de São Paulo ganha tênis comemorativo em edição limitada

A 27 dias da 26º Maratona Internacional de São Paulo, a Olympikus realizou um treinão com teste do tênis DuoFlow Corre 1 – que ganhou a edição limitada e especial da 42K – com a presença de 150 convidados, entre corredores amadores, modelos, artistas, influenciadores digitais e a imprensa. Com as ruas fechadas para o evento, os corredores puderam escolher entre duas distâncias: 7K e 3,4K, com orientação do treinador Ademir Paulino. #maratonadesp #treinão #corre1 #olympikus #BlogCorridaParaTodos

Foi um senhor treinão. Nós, os convidados, não sabíamos onde seria o local do treino. O ponto de encontro foi às 5h30, de 8 de março, em frente a estação Rebouças da CPTM. Divididos em van, chegamos ao Shopping Light, onde todos ganharam um kit com a camiseta Bota Pra Correr, um par de tênis do Corre 1 – SP, um par de meia, shorts e top. Cada um tinha um armário com seu nome. Aliás, a ideia do local do treino foi sugerida por Thadeus Kassabian, diretor de operações da Yescom, organizadora da Maratona de SP, que estava presente.

A Olympikus é patrocinadora da Maratona de São Paulo e resolveu incluir nessa jornada o treinão pelas ruas do centro, passando por vários dos cartões-postais da cidade. Márcio Callage, diretor de Marketing da da Vulcabras Azaleia, que também vai participar da Maratona de SP- o percurso de 5km-, explicou que resolveram fazer essa aquecimento para a Maratona de SP, para dar uma oportunidade aos corredores testarem o Corre 1 – que foi lançado no final do ano passado e é o melhor calçado de corrida fabricado no Brasil – e curtirem a cidade. Convidaram a Paula, do @HeySampa, que nos deu uma aula dos tesouros arquitetônicos que o centrão oferece – e nos convidou a fazer uma treino diferente, apurando o olhar.

Logo ao calçar o Corre 1 senti que ele tem uma sutil melhora do modelo que testei no ano passado. A lingueta está mais estreita e o acabamento da costura embaixo da palmilha foi aprimorado. Callage confirmou a mudança. Medi as duas, a anterior tem 12cm de largura e esta 11cm. E falando em palmilha – o desta edição traz os mapas da meia e da maratona de SP (foto abaixo) -o do meu vou guardar de recordação. A edição traz estampado no cabedal o logo da Maratona de SP de um lado, e os dizeres CORRE 1 SP do outro. E há duas cores diferentes que têm a cara de SP: branco com detalhe laranja e preto com cinza. A pré-venda já começou no site da marca (R$399,90 em até sete vezes). Quem gostou é bom acelerar a comprar, se repetir o sucesso da edição limitada da Maratona do Rio, vai esgotar já no primeiro dia da entrega do kit. Em tempo, Callage confirmou que haverá edição especial do Corre 1 também da Maratona do Rio.

E outra ótima novidade, o Circuito Bota Pra Correr – aquele por paraísos brasileiros sempre um destino inédito – está confirmado para o segundo semestre! Terá três etapas, que serão reveladas em breve. Em ano de epidemia de coronavírus é melhor guardar a grana para uma corrida bacana, aqui mesmo no Brasil, como as desse circuito.

MARATONA DE SÃO PAULO – será realizada dia 5 de abril, com largada no Pacaembu e chegada no Parque do Ibirapuera, a partir das 6h25 – em ondas, conforme o pace. Quem é mais lento e pretende terminar os 42k com um tempo superior a 4h10 largará às 6h50 . A 5K – larga e chega no Ibira, com largada única às 6h50. A meia maratona larga no Pacaembu, também em ondas, e chega na USP. São esperadas 15 mil pessoas. Há entrega do kit será nos dias 3 e 4 de abril – entre 9h e 20h – na Expo, que será no Palácio das Convenções do Anhembi – Hall Nobre, zona norte da capital. Esta maratona é a única brasileira com o selo Bronze da World Athletics.