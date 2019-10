Maratonista por engano

Era domingo, 13 de outubro. Michi, de 14 anos, iria correr o trajeto de 10km da Maratona de Munique (Alemanha). Como é bem comum nas corridas de rua, a prova teve largada única. No entanto, na bifurcação, onde os participantes da distância menor teriam que retornar, ele se distraiu e só percebeu o erro quando observou a placa de 15km. Resolveu continuar e completou os 42km feliz da vida e com um tempo ótimo, na frente de metade dos concluintes. #maratonademunique #corridaderua #maratona #generaliMunchenmarathon

Michi cruzou a linha de chegada depois de 3 horas, 28 minutos e 28 segundos. “Percebi meu erro no Jardim Inglês, quando já tinha percorrido 15k e resolvi prosseguir”, contou o rapaz para a assessoria de imprensa da prova. Participaram quatro mil corredores na maratona. Michi ficou classificado entre os dois mil primeiros. Entre todas as distâncias participaram 22 mil pessoas. Ele ganhou duas medalhas, a dos 10k e da maratona. Merecidíssmo!

Participação brasileira – Entre as mulheres, Alexandra Morozova venceu a russa com 2:47:58, seguida da brasileira, nossa melhor fundista, a Adriana da Silva (Esporte Clube Pinheiros e Asics) com 2:51:08 – Parabéns Adriana!-, seguida da alemã Bianca Meyer (02:54:52). E no masculino, para alegria alemã, venceu o alemão Andreas Straßner, que correu com o número 1, com o tempo de 2:28:51, seguido de outros dois alemães: Maxim Fuchs (2:31:20) e Florian Jager (2:31:27). Mas quem roubou a cena foi mesmo Michi. Agora está rolando a maior polêmica, pelas regras ele nem poderia ter corrido a maratona. Mas quem liga, é um super incentivo para todos. Go Michi! A linha de chegada foi no estádio olímpico e o circuito passa por todos cartões-postais da cidade. E depois da prova tem hidratação especial alemão – com cerveja!

A 35ª Maratona de Munique já está marcada, será dia 11 de outubro de 2020. Uma boa opção de destinos para maraturismo. E em um ano dá tempo de treinar. Além dos 10k e dos 42k, há também meia maratona, opção de fazer na forma de revezamento e corrida kids. As inscrições já estão abertas: https://www.generalimuenchenmarathon.de