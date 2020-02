Marca americana anuncia patrocínio da Maratona de Porto Alegre e do Circuito Indomit

Com um crescimento anual na casa dos 5% nos EUA, a New Balance está de olho no corredor brasileiro. Criada em 1906, a marca esportiva está presente em 90 países. Está em sexto lugar nos EUA, em 3º na China e está de olho na liderança do segmento running no Brasil. Para isso, revelaram em evento na semana passada que vão investir quatro vezes mais para triplicar o tamanho da marca em quatro anos, sem revelar o montante. Para isso divulgaram várias novidades, entre elas o patrocínio da Maratona de Porto Alegre, a mais procurada pelos brasileiros que buscam conseguir o tempo mínimo exigido correr a Maratona de Boston, e o circuito de corridas em montanha Indomit. #mercado #running #newbalance #BlogCorridaParaTodos

A marca, globalmente, aposta suas fichas em running, lifestyle, futebol, skate, basquete e tênis. Modalidades que vai investir por aqui também. “No Brasil, nosso foco é corrida, queremos ser a 1º em vendas nos canais especializados, e para isso estamos investindo em tecnologia e design”, explicou Giovani Decker (ex-UFC e Asics), novo general manager da New Balance Brasil.

O público alvo da New Balance é formado por corredores amadores que rodam 100km por semana, e para isso vão investir no tipo de corrida que eles gostam: longa duração e performance. E é claro, material esportivo de qualidade para isso. Além da Maratona de Porto Alegre (RS), que será realizada em 31 de maio, vão mudar o formato do Circuito NB 15K. “Vamos ter retirada de kit em expo, não mais na loja, uma corrida kids no sábado, véspera da corrida, e vamos incluir o trajeto inédito de 30km, fora os tradicionais de 15k e 7,5k”, contou a gerente de marketing Mariana Pires. Ela explicou que a ideia é que este circuito, com o tempo, se transforme em uma corrida de 30km pura. Já estão confirmadas as datas para as etapas de Brasília (22/3), São Paulo (6/7), Rio (27/9). Outra novidade que deve agrada muito serão os modelos temáticos das corridas proprietárias, no caso Maratona de Porto Alegre e o Circuito 15K.

TRAIL RUNNING – Em 2019, dez mil pessoas correram as etapas brasileiras do Circuito Indomit, que terá patrocínio da New Balance este ano. “A primeira etapa é dia 14 de março na Pedra do Baú (SP), com diversos tipos de trajetos, entre 6km e 80km. A segunda será uma 100k em Gramado (RS-23/5) e a terceira em Bombinhas (SC-17/10), e por conta disso vamos lançar várias coleções de trail”, destacou Mariana.

E tem mais. Vão trazer para o Brasil a competição Milha Urbana, que aconteceu em cinco países no ano passado: El Salvador, Chile, Uruguai, Equador e Argentina. É uma competição de performance, para quem gosta de voar baixo e foi inspirado na 5th Avenue Mile, icônica corrida de Nova York de uma milha (1,60934 Km), direcionada a corredores de alta velocidade. Finalizando as novidades, Mariana apresentou os cinco atletas brasileiros que a marca está patrocinando: fundista Fredison Costa, e os triatletas André Lopes, Vittoria Lopes, Bruna Mahnn e Igor Amorelli. Também foram anunciados patrocínio das principais assessorias esportivas do Brasil, em diferentes Estados: BRT Brazilian Runners Team (Brasília), ZTrack (São Paulo), Speed (Rio de Janeiro), Just Run (Florianópolis) e Veloz (Porto Alegre).

Para fechar o evento em grande estilo, a New Balance mostrou sua alta qualidade e expertise em inovação e tecnologia ao apresentar a décima versão do modelo Fresh Foam 1080, além de atualizações dos modelos Tempo, Hierro, 880 e MORE, que serão lançadas ao longo do ano. Em comum, todos carregam a tecnologia Fresh Foam X, projetada com dados coletados de corredores que proporciona uma combinação suave e macia através do retorno de energia da passada, sendo modelos ainda mais responsivos e de altíssimo amortecimento. Minha primeira impressão – com três treinos – é um tênis leve, confortável e estável. Entressola alta, seguindo a tendência atual, cabedal em knit. O destaque é a Fresh Foam X, que dá um conforto realmente superior, e é bem responsiva mesmo. No piso molhado, cuidado. Já dei uma escorregada, de leve.

TRÊS PERGUNTAS PARA GIOVANI DECKER

Você que trabalhou mais de uma década na Asics e agora na New Balance, e que acompanha de perto o mercado de corrida, o consumidor brasileiro mudou?

Giovani Decker, general manager da New Balance Brasil- O mercado brasileiro de corrida mudou muito nos últimos dez anos. Antes eram aqueles tênis superestruturados, focados em corredores com pronação e pronação severa. Hoje o consumidor não dá mais bola para isso, ele quer um tênis leve, macio, confortável e que tenha propulsão. E buscando, aliado a isso, design. E nos últimos três anos foi a Asics que mais percebeu essa mudança do consumidor e é por isso que estamos brigando pelas primeiras posições.

A New Balance é conhecida por suas edições limitadas das maratonas. Pretendem fazer o modelo da Maratona de Porto Alegre?

Giovani Decker – Pretendemos sim. Não sabemos se dará tempo ainda para esta edição, que já é em maio, pois os tênis de performance da marca são produzidos na Ásia. Aliás, a ideia é ter também edições especiais paras as etapas do Circuito das 15K.

Você é também maratonista, conte um pouco do seu histórico como corredor amador.

Giovani Decker – Corri três maratonas: Nova York, que foi a primeira; Porto Alegre, que foi meu melhor tempo – 3:41; e Tóquio. Mas parei de treinar por conta de uma condromalacia avançada. Eu amo correr, mas não posso. O médico detectou isso há quatro anos e não consigo treinar como treinava, só corro um pouco para manter a forma. Tenho muita esperança nas pesquisas de célula tronco, que traga algo novo para regenerar meu joelho.