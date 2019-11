Marca brasileira foca em corrida de rua

O corredor de rua brasileiro já pode começar a comemorar, a maior marca esportiva brasileira abraçou a modalidade e promete um longo casamento. Além do super lançamento do tênis Corre 1, previsto para 15 de dezembro, a Olympikus acaba de divulgar o plano para 2020: corridas, treinões e testes de produtos. #corridaderua #olympikus #blogcorridaparatodos

Em encontro na sede da empresa, o diretor de Marketing do Grupo Vulcabras Marcio Callage fez um balanço do ano, do ecossistema Bota Pra Correr, com 4 corridas em paraísos brasileiros, treinões diferenciados e testes de produtos, como foi o desenvolvimento do Corre 1, calçado co-criado a partir de feedbacks de 25 especialistas, e novidades para 2020.

Marcio destacou a mudança de posicionamento da Olympikus em 2018, mirando no segmento da corrida de rua, e garante com todas as letras que não se trata de um voo de galinha. “Mesmo patrocinando a Maratona do Rio o corredor não nos enxergava, a empresa estava distante do corredor brasileiro, que ama a corrida, esporte este que de fato transforma a vida das pessoas”, observa o diretor.

E a mudança de estratégia deu resultados positivos já na edição da Maratona do Rio 2019. “Em dois dias vendemos 3.500 pares do modelo do tênis edição limitada da Maratona do Rio, um fato histórico para a marca”, destaca.

Entre outras coisas, mudaram a forma de anunciar. Este ano não fizeram filmes publicitários, mas vídeos das quatro etapas do Circuito Bota Pra Correr, olharam para os influenciadores, jornalistas do segmento e nas redes sociais. “Viramos a câmera para o corredor, para dar voz pra quem corre, estar próximo ao corredor brasileiro e gerar vontade de correr”, explica.

NOVIDADES

Olympikus confirmou o patrocínio da Maratona do Rio para 2020, 21 e 22. E vai patrocinar também a Maratona de São Paulo no mesmo período. Ambas vão ter edições especiais do tênis Corre 1.

O ecossistema Bota Pra Correr terá duas corridas no segundo semestre, que em breve serão divulgadas, assim como os treinões e test drive dos tênis. E falando em calçados, vão lançar um modelo específico para competição. Mas o consumidor pode ficar tranquilo vão manter os produtos democráticos, com preços que cabem no bolso do brasileiro. Aliás o Corre 1 tem preço sugestão de R$ 350, e em breve vamos publicar o review.

Sobre a Olympikus

A Olympikus é a maior marca esportiva do Brasil e, desde 1975, vem construindo uma longa relação com o esporte brasileiro, por meio de ações sólidas e duradouras. A marca acredita e investe no esporte, buscando inovação e alta performance, por meio do seu Centro de Desenvolvimento e Tecnologia. Hoje está presente em toda a América do Sul e em mais de 12 mil pontos de venda no Brasil.