Marca esportiva americana doa EPIs no Brasil

Marca esportiva norte-americana centenária, a New Balance faz doações também no Brasil, onde tem parceria com a fábrica de calçados ANIGER.

A New Balance vai dar um total de 20 mil máscaras protetoras às comunidades locais e 3 mil “face shield” aos hospitais municipais através de doações aos serviços de saúde das cidades de Quixeramobim (CE) e Campo Bom (RS). Mais 200 pares de calçados para trabalhadores da área de saúde dessas regiões. As recomendações são de que o profissional use mais de um par de sapatos ao longo de sua jornada de trabalho para evitar o alastramento da COVID-19.

John Cullen, gerente-geral da New Balance na América Latina, reforça a importância do trabalho das equipes de saúde no Brasil e por isso decidiram ajudar àqueles profissionais que estão na linha de frente dos atendimentos, nas regiões onde possuem fábricas parceiras, para fornecer calçados apropriados, dando mais conforto e qualidade. “Como uma empresa preocupada com valores e propósitos, estamos comprometidos em apoiar comunidades brasileiras durante a crise da Covid-19”, afirmou o executivo, em nota distribuída à imprensa.

Nos EUA, a New Balance foi uma das primeiras empresas a fabricar máscaras para doação aos hospitais nesta pandemia. A empresa emprega mais de sete mil pessoas ao redor do mundo.