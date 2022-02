Marca esportiva de Roger Federer chega ao Brasil

Depois de 12 anos, a On Running vai abrir uma sede na América Latina, e será na capital paulista. A marca foi criada em 2010, em Zurique, pelo triatleta Olivier Bernhard que acabara de se aposentar das competições internacionais, e mais dois amigos David Allemann e Caspar Coppetti. Posteriormente se uniu a eles o tenista Roger Federer. O objetivo da marca é revolucionar a sensação de correr desenvolvendo produtos altamente sustentáveis. Os pisantes suíços já estão disponíveis no site oficial da marca, com entrega em todo o território nacional, além de 200 pontos de venda de parceiros.

Segundo Fabiana de Oliveira, Head de Marketing da On Running no Brasil, a sustentabilidade e a tecnologia são os dois pontos mais importantes na história da marca. “Nosso propósito é criar produtos com tecnologia que garanta a melhor performance esportiva com o maior conforto possível, além de reduzir o impacto ambiental da ação humana no planeta”, destaca.

O diferencial dos tênis é a tecnologia Cloud (nuvem, em inglês) que oferece um calçado esportivo mais leve e que se adapta à pisada de cada um. Essa tecnologia foi desenvolvido com a ajuda de um engenheiro . Bernhard teria se inspirado nos esguichos de jardim. Baseado no conceito básico de aterrissagem suave e decolagem explosiva, apenas um mês após as primeiras experimentações, os protótipos criados por Olivier ganharam o “ISPO BrandNew Award”, um dos prêmios mais importantes de inovação no esporte. “Foi um processo rápido para a magnitude do projeto. Lembro que na época os corredores de testes descreviam a sensação de correr sobre nuvens. Naquele momento soubemos que estávamos revolucionando o mundo esportivo com a nossa tecnologia, e os reconhecimentos seguintes só confirmaram nossa intuição sobre o projeto”, afirma Olivier Bernhard, fundador da On Running.

A rede de distribuição da marca envia cerca de 30 modelos diferentes para 6.500 lojas em 55 países. A sede é em Zurique, com bases nos Estados Unidos, Japão, Austrália e agora no Brasil. Além dos calçados, a On Running fabrica uma linha de roupas para performance e lifestyle, com opções de shorts, blusas, parkas, bonés, tops esportivos e meias.