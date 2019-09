Marca investe em amadores no projeto Performance Lab

Líder mundial em inovação de calçados, vestuário e equipamentos esportivos, a marca norte-americana Under Armour lançou, sábado em São Paulo, o Performance Lab. É um projeto que reúne dez corredores amadores de alta performance que, com o suporte da marca, buscarão alcançar seus desafios pessoais, superar metas e melhorar o rendimento. #corridaderua #projeto #BlogCorridaParaTodos

“A missão global de Under Armour é fazer os atletas melhores. O UA LAB é um projeto inovador, que oferece aos atletas não só os nossos produtos, que trazem as melhores tecnologias do mercado, mas também suporte técnico de performance e tecnologias de nível profissional”, afirma Audrio Magalhaes, gerente de marketing esportivo da Under Armour no Brasil.

Ao longo dos próximos quatro meses, a marca disponibilizará toda a estrutura, conhecimento e inovação em produtos necessários para auxiliá-los na busca pelo aumento de performance e fazer com que cada um deles se torne melhor em sua respectiva modalidade.

Para o executivo, o perfil dos participantes é parte fundamental de todo o propósito do projeto. “Cada integrante do UA LAB foi escolhido a dedo. São pessoas altamente bem-sucedidas em suas carreiras profissionais, mas que conseguem conciliar a rotina puxada de trabalho com treinamentos pesados e provas ao redor do mundo. São perfis inspiradores e que influenciam uma comunidade que está cada vez mais antenada e próxima ao esporte de alto rendimento”. São nove atletas amadores e um treinador de triatlo, e referência do esporte no Brasil – Samuel Araújo Silva.

O lançamento do UA LAB aconteceu neste sábado, no NAR (Núcleo de Alto Rendimento), na capital paulista, e teve como foco a importância do psicológico no esporte de alto rendimento. Os integrantes do time tiveram a oportunidade de assistir a uma palestra do navegador Amyr Klink, que dividiu suas experiências e contou como o processo de planejamento, definição de metas e treinamento é tão ou mais importante do que o momento da navegação em si (ou das provas e campeonatos, no caso de outras modalidades).

O evento contou ainda com a presença do campeão olímpico e um dos melhores jogadores de vôlei do mundo, Wallace, atleta do time Under Armour, que também deu importantes dicas sobre a importância do controle emocional no esporte de alta performance.

De agora até o final do ano, os integrantes do time do Under Armour Performance Lab serão acompanhados de perto pela marca visando o ganho de performance. Os atletas passarão de imediato por um processo de avaliação física que inclui mapeamento de performance cognitiva (realizado com auxílio de realidade virtual), teste de potência e análise de corrida 3D.

Com os resultados em mãos, cada um terá suas metas pessoas definidas em conjunto com a marca e com o suporte de Luciano D’Elia, diretor técnico do UA LAB, fundador do Core 360º e um dos maiores experts em treinamento funcional do Brasil. Assim como aconteceu no lançamento, os próximos encontros sempre abordarão um importante pilar da performance esportiva, como técnicas de corrida, treinamentos, recuperação e nutrição – sempre contando com suporte de profissionais renomados, seja do Brasil ou do mundo.

OS DEZ ESCOLHIDOS:

Yana Glaser: nutricionista esportiva. Triatleta amadora, já completou diversas vezes o Ironman 70.3 e sete vezes o Ironman, além de ser finalista do Ironman de Kona. É referência no triatlo e inclusive foi capa da revista Veja SP na edição de junho, dedicada a essa modalidade. https://www.instagram.com/yanaglaser/

Samira Volpi: empresária, proprietária de uma Administradora Imobiliária e restaurantes. Corredora amadora, divide a rotina entre filhos, trabalho, viagens e treinos. Em 2019 conseguiu índice para participar a Maratona de Boston 2020. Atualmente também treina triatlo. https://www.instagram.com/samira.volpi/

Roberta Ruiz: Formada em hotelaria e trabalha em uma agência de turismo. Corredora amadora, já completou diversas maratonas e inclusive teve índice para participar da principal delas: a Maratona de Boston. https://www.instagram.com/betacbjr/

Juliana Rios: jornalista e youtuber. Corredora amadora. É também palestrante, pratica diversos tipos de modalidades esportivos e está focada em corrida de trilhas no momento. https://www.instagram.com/julianariosb/

Bella Lopes: Formada em Direito e Pós-Graduada em Gestão Pública. Atleta amadora de CrossFit e corredora. Também é coach motivacional e inspira milhares de pessoas em palestras e em suas redes sociais, além de ser Mestre de Cerimônias em competições de CrossFit pelo país. https://www.instagram.com/lopesbella/

Bruno Vicari: apresentador dos canais ESPN. Triatleta e corredor amador. Já completou duas vezes o Iromman, compete em provas de corrida de diferentes distâncias e recentemente fez um programa chamado “Tour de Bruno”, veiculado pela ESPN e que simula as etapas do Tour de France. https://www.instagram.com/brunovicari/

Luiz Renato Oliveira: juiz federal. Atleta amador de Cross Fit. Dentro do esporte, já participou de várias modalidades, como atletismo, caratê e jiu-jitsu. Atualmente participa dos maiores campeonatos de CrossFit do país. https://www.instagram.com/lupa_40/

Antonio Manssur Filho: juiz estadual. Triatleta amador, competidor da modalidade desde 1988, já participou de mais de 500 provas e foi campeão brasileiro neste ano de Sprint Duathlon. É personagem do livro “Vidas Corridas” e disputou os Jogos Pan-americanos de 1995. https://www.instagram.com/antoniomanssurfilho/

Fabio Seixas: empresário. É praticante de corrida de rua, corrida de aventura, ultra maratona de mais de 3.000 quilômetros pela Mata Atlântica. Já completou o triatlo 70.3 no Rio de Janeiro e, entre outras aventuras, escalou o Monte Kilimanjaro e atravessou o Oceano Atlântico velejando. https://www.instagram.com/fabioseixas

Samuel Araújo Silva: treinador, triatleta, e finalista do Ironman de Kona. Está sempre presente nas principais provas de triatlhon do Brasil e é uma das principais referências da modalidade no país. https://www.instagram.com/samuca.tri/?hl=pt-br

