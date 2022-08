Marlei Willers e Vagner Noronha vencem a Maratona FILA

Com largada às 5h30, ainda escuro, a 1ª Maratona FILA aberta ao público reuniu no domingo, 28 de agosto, 2 mil corredores amadores e uma dezena de fundistas da elite na Cidade Universitária, na zona oeste paulistana. E a vitória no feminino foi da estreante nos 42km, Marlei Willers (02:47:39), atleta natural de Pérola do Oeste (PR), que representou Morro Reuter (RS), onde ela mora há 28 anos. No masculino o troféu ficou em casa, com a vitória do atleta da Fila Vagner Noronha (02:20:04). Cada um deles levou para casa R$ 9 mil, premiação pela vitória.

O percurso era praticamente dentro do campus, com exceção da Avenida Politécnica. “A prova foi dura, principalmente por conta dos buracos no asfalto da avenida da Raia da USP”, contou Noronha, momentos antes da premiação. Como estava escuro na largada, e a primeira etapa do percurso era justo nessa avenida, quem não treina lá teve mais dificuldade. E Marlei estava feliz da vida, por vencer sua primeira maratona aos 44 anos. Ela treinou muito forte para isso.

A prova pôde ser feita também na modalidade revezamento, em duplas e quartetos. A organização foi da Beta Esportes. O local escolhido para a largada/transição/chegada foi dentro da pista de atletismo do Centro Esportivo da USP. Na largada, alguns corredores amadores se posicionaram no lado errado do pórtico, e se deram contam disso logo que a elite feminina disparou sobre eles.

Na área de concentração, no campo no meio da pista de atletismo, a Care Club, parceria da FILA, montou um senhor centro de recovery, que funcionou com excelência. Havia massagem esportiva, botinha de fast recovery e banheiras plásticas para crioterapia.

Mas o que chamou bastante atenção foi o stand da Panasonic. Havia uma daquelas máquinas de garra para “pescar” bichinhos de pelúcia, que fez um enorme sucesso, com filas enormes. Eu mesma fiquei uma cerca de uma hora nessa fila e consegui pescar meu leãozinho.

A medalha e o kit agradaram os corredores amadores, que também tiveram à disposição customização de camiseta, na retirada do kit, e personalização da medalha logo após a prova. Havia também plataforma giratória para gravar stories de Instagram e farta distribuição de café e cerveja (sem álcool). Tomara que esta prova entre definitivamente no calendário, o formato revezamento agradou bastante os grupos de corredores. Clique aqui para conferir todos os resultados.

A prova contou com a presença do atletas FILA Jaqueline Weber e Gabriela Bender, o Bruno Bem Levinho, que levou o segundo lugar em duplas e André Sanches, que juntos fazem parte do squad da marca, além de influenciadores importantes no running que utilizam suas redes como meio de informação no esporte, garantindo dinamismo e leveza em seus conteúdos.

“A Maratona FILA foi um marco para a nossa história. Realizar um evento de tamanha importância foi uma responsabilidade enorme, que reafirma ainda mais o nosso espaço no running. Vendo os resultados e retorno que tivemos neste domingo, podemos dizer que a nossa primeira maratona foi um sucesso e estamos muito contentes com isso.”, revela Adriana Magalhães David, gerente de branding e marketing da FILA Brasil.

A FILA premiou em dinheiro os cinco primeiros classificados tanto do ranking feminino quanto do masculino. Além disso, ocorreu diversos prêmios especiais da Panasonic do Brasil para a categoria Elite e outros gifts disponíveis para todos os presentes na arena FILA da USP.

Pódio

Feminino

1.MARLEI EUNICE WILLERS – 02:46:09

2.JACIANE BARROSO DE JESUS – 02:52:57

3.GRAZIELLE PEDROSO – 02:58:17

4.TIANE MARCARINI PINTO – 03:04:32

5.CONCEICAO DE MARIA CARVALHO OLIVEIRA – 03:22:15

Masculino

1.VAGNER DA SILVA NORONHA – 02:20:04

2.EDMILSON DOS REIS SANTANA – 02:24:00

3.JAPHET TOO – 02:25:55

4.MARCOS OLIVEIRA PAIXAO – 2:26:50

5.MELQUISEDEQUE MESSIAS RIBEIRO – 2:28:01