Meia Maratona: brasileiros vencem em Portugal e Orlando

Domingo de vitória para os fundistas Paulo Roberto de Almeida Paula, Dicson Falcão e Aline Freitas. Campeões da Meia Maratona de Ílhavo e dos 21K da Star Wars Rival Run, no masculino e feminino. #meiamaratona #corridaderua #BlogCorridaParaTodos

Paulo Roberto é paulista e conquistou o bicampeonato dessa meia portuguesa e ainda por cima bateu o recorde da prova, cravando 1:04:57. Ele, que já era o líder do Ranking Brasileiro de Meia Maratona, com esta vitória melhorou seu tempo anterior (1:05:13 – obtido em 31 de março, em Varsóvia, na Polônia). Ele é atleta do clube português Clube Runtejo e vai representar o Brasil no Mundial de Doha.

Já Dicson e Aline são de Fortaleza e venceram no domingo (7/4/19) os 21K da Star Wars Rival Run, disputada dentro dos parques da Disney, em Orlando (EUA). No ano passado Dicson foi o segundo e este ano conseguiu o ouro com o tempo de 1:15:25. Ele dirige a KM Assessoria Esportiva em Fortaleza.

“Os pontos difíceis do percurso são os parques, com muitas curvas fechadas, e são 3 parques que fazem parte do percurso. E o bacana da prova é a organização perfeita, o glamour e a projeção que as provas da Disney nos proporcionam”, conta o campeão.

Aline liderou de ponta a ponta e cruzou os 21K com o tempo de 1:28:22. Os dois treinam com o pai de Dicson, Osvaldo Falcão. Que a força esteja com vocês!