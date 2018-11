Meia Maratona de Floripa reúne 6 mil corredores de rua

Prova realizada no domingo, 25 de novembro, contemplou também percursos de 10 e 5 km. #meiamaratona #corridaderua #MeiaMaratonaFloripa

Com recorde de inscritos, 6 mil, a Meia Maratona de Floripa foi uma realização da Associação de Apoio à Cultura e Esporte de Santa Catarina (AACESC), com patrocínio da Mormaii e organização da Corre Brasil. Na distância maior, venceram dois atletas do Quênia: Nicholas Kimeli Ketter (1:05:30) e Janet Cheruto Masai (1:17:00). Nos 10K, o topo do pódio no masculino foi de Leandro Junior do Nascimento (31:16) e no feminino, Daiane Marangoni Furlan (40:12).

Para Ricardo Ziehlsdorff, diretor da Corre Brasil, a Meia Maratona Internacional Mormaii de Florianópolis foi um marco na história da empresa.“Foi o maior evento que já organizamos e com um índice de aprovação muito alto. A inclusão de um pelotão de elite, com atletas brasileiros e estrangeiros que dedicam a vida ao esporte também foi bem avaliada e vamos seguir com ela, com o objetivo de valorizar esses profissionais”, comenta.

A participação de atletas estrangeiros também bateu recorde. Foram mais de cem corredores vindos de países como Quênia, Uruguai, Argentina e Holanda. Projetos que apoiam a inclusão de Pessoas com Deficiência (PCDs) no esporte também estavam presentes, com mais de 40 pessoas dando exemplo de superação nas pistas.

Maria Del Mar e Kátia Rodriguez cruzaram a linha de chegada com a bandeira do Uruguai. “Essa é a terceira vez que corro em Florianópolis. Este ano fiz 5K. A cidade é encantadora e o povo, acolhedor”, comenta Maria. Elas vieram em um grupo com 42 pessoas, entre atletas e seus familiares.

Campeões

21K

Masculino: Nicholas Kimeli Ketter (1:05:30), Jurandyr Couto (1:06:09) e Patrick Aguinaldo Barbosa (1:07:55)

Feminino: Janet Cheruto Masai (1:17:00), Emily Chebet (1:17:16) e Marjorie Barcelos (1:22:26)

10K

Masculino: Leandro Junior do Nascimento (31:16), Douglas da Silva (32:35) e Max Moreira da Silva Junior (34:09)

Feminino: Daiane Marangoni Furlan (40:12), Eliza Portella (41:02) e Taís Paula Possamai (41:14)

5K

Masculino: Raul Spohn do Nascimento ( 14:37), Nicolas Espinosa (14:51) e Ojânio dos Santos (14:58)

Feminino: Jocélia Melek ( 17:39), Mayra Rizzi (18:37) e Nara Prado Pellegrine (19:19)