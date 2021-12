Na capital fluminense já não é preciso o uso de máscara em ambientes abertos desde novembro, o que facilita bem na hora de correr. Mas o passaporte da vacinação contra o coronavírus tem que estar em dia. E quem estiver bem treinado há uma boa opção de corrida para finalizar 2021 em grande estilo na Cidade Maravilhosa. A Meia Maratona do Cristo está confirmada para 18 de dezembro, sábado, com trajeto no Parque Nacional da Tijuca e chegada no Cristo Redentor.

A paisagem é incrível, passando pela Vista Chinesa, Paineiras, Mesa do Imperador e o próprio Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo moderno. A linha de chegada será exatamente aos pés do Cristo, e o retorno dos corredores será pelo trem do Corcovado (voucher incluído no kit de inscrição). Além dos 21k, há uma corrida de 11k, mas lembre-se, a altimetria sobe violentamente do zero para 700m e não é 100% asfalto, há trilha também. Anos atrás, Robson Caetano da Silva realizou com muito sucesso uma corrida de rua nesse local, mas era 16km, e desta vez ele não está envolvido. Desta vez o projeto é uma realização da Effect Sport e Tribus Adventure.

Como compromisso com o meio ambiente, o evento não utilizará plásticos. Os atletas deverão levar equipamento individual (copo de silicone retrátil, camelback, garrafa ou squeeze) que será reabastecido nos pontos de hidratação, são três para a meia maratona e um para os 11k. A largada dos 21k será às 5h da matina, e dos 11km, às 5h30. O deadline para completar o trajeto em ambas modalidades será às 8h em ponto. E o ponto de corte da meia será no km 18, o pessoal tem que passar por lá até às 7h40. Dos 11k será no km 8, e tem que passar por lá no máximo às 7h30. A inscrição da meia custa R$250, e dos 11k R$200.

“É muito especial levar aos atletas do Rio de Janeiro e de todo país a experiência de correr em um dos cenários mais bonitos do mundo, promovendo a retomada de eventos ao ar livre. A Meia Maratona do Cristo integra os corredores ao meio ambiente, com vistas deslumbrantes, sendo também uma verdadeira celebração à saúde e ao bem-estar em contato com a natureza”, explica o CEO da Effect Sport, Pedro Rego Monteiro.

Para quem não sabe, o local foi completamento devastado quando a Coroa Portuguesa mudou a capital do Império para o Rio de Janeiro, e em 1861, D. Pedro II promoveu o processo de reflorestamento e regeneração natural da vegetação no local, hoje uma das maiores florestas urbanas do mundo e um dos locais mais visitados por turistas na cidade. A fauna e flora do local é um patrimônio natural do planeta e valiosa herança histórico-cultural, importante acervo a ser preservado.

A retirada do kit será na véspera da prova, em local que será divulgado em breve nas redes sociais da prova. Podem participar atletas maiores de 16 anos e haverá premiação com troféus para os cinco primeiros do masculino e do feminino. Todos os concluintes vão receber medalha de participação. São duas mil vagas e o prazo para se inscrever é dia 13 de dezembro. Inscrições no Ticket Agora ou no site oficial do evento: meiamaratonadocristo.com.br

SERVIÇO

17 de dezembro (sexta)

15h às 21h – Retirada de kits (Local a definir, Rio de Janeiro – RJ)

18 de dezembro (sábado)

05h – Largada 21K (Rua Pacheco Leão)

05h30 – Largada 11K (Praça Afonso Viseu)

8h – Encerramento da prova (tempo limite para conclusão de prova)