Meia Maratona do Descobrimento sorteia hospedagem

Apenas os corredores inscritos na corrida de rua podem participar da promoção. A 21K está marcada para 14 de abril de 2019.

Todos que se inscreverem na Meia Maratona do Descobrimento até o dia 5 de dezembro de 2018 estarão concorrendo automaticamente ao sorteio e o resultado será divulgado até o dia 20 de dezembro nas redes sociais da prova. No total serão três diárias no Sunshine Hotel, em Porto Seguro (BA) entre os inscritos da prova – para duas pessoas A ação é uma parceria entre a Vida Sport e a Rede Porto Firme, que administra uma rede hoteleira na região. O benefício será válido para duas pessoas, com entrada na sexta-feira (11/4) e saída domingo (14/4) em apartamento Standard. A acomodação possui cama box de casal ou solteiro, além de varanda, ar condicionado, frigobar, TV LCD 32 polegadas com canais a cabo, cofre e internet wireless de alta velocidade.

“A Meia Maratona do Descobrimento fomenta o turismo e agrega muito valor para a região de Porto Seguro”, comenta Fábio Abade, gerente comercial da Rede Porto Firme. “Achamos importante fortalecer as instituições do município, principalmente aquelas que estimulam as pessoas a terem um estilo de vida mais saudável. Não temos apenas barracas de praia e baladas, estamos entrando também na rota de Turismo de Experiência”, completa o executivo.

A Meia Maratona do Descobrimento também contempla percursos menores, de 5K e 10K, é uma realização da Vida Sport, com apoio do Programa Faz Atleta do Governo da Bahia. A prova possui chancela da FBA (Federação Baiana de Atletismo) e tem medição oficial de percurso feita pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo). As inscrições estão abertas no site oficial do evento, a partir de R$ 70.

Além do sorteio das diárias, todos os inscritos que se hospedarem no Sunshine Hotel ou Atlântida Park Hotel contarão com o café da manhã mais cedo do que o usual, às 5h30, para que cheguem bem alimentados para a corrida, que tem largada programada para 6h30. “Essa primeira refeição é muito importante e no dia da prova precisamos nos adequar aos participantes”, finaliza Fábio, que está se preparando para correr os dez quilômetros. Boa sorte aos participantes.