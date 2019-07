Meia Maratona do Rio altera local e horário da largada

Por conta da interdição da Avenida Niemayer, a 23ª edição da corrida de rua vai largar mais cedo, a partir das 6h50, e do Leblon em vez de São Conrado, no dia 18 de agosto de 2019. Já a Maratona do Rio do ano que vem acaba de confirmar a data – 14 de junho.#Maratona #MeiaMaratonadoRio #corridaderua #BlogCorridaParaTodos

Depois da saída no Leblon, próximo ao Jardim de Alah, a meia maratona segue pela orla: Ipanema, Copacabana, Enseada de Botafogo e Aterro do Flamengo. Neste ponto haverá um novo trecho, percorrendo o Centro Histórico da Cidade do Rio de Janeiro, para chegada no mesmo ponto do ano passado, no Aterro. A Super 5k, por sua vez, permanecerá a mesma, com largada e chegada no Aterro do Flamengo a partir das 6h40.

As inscrições vão até 2 de agosto e a organização está com campanha solidária e pede a doação de 1Kg de alimento não perecível. A entrega do kit será no mesmo lugar do ano passado, na Marina da Glória.

Os recordista da Meia Maratona do Rio são Geoffrey Mutai (QUE), com a marca de 59min57s em 2013; e Paskalia Chepkorir (QUE) – 1h07min17s em 2012.