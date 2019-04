Meia Maratona: treinão gratuito em Petrolina

Vai ser este domingo, 14 de abril, a partir das 6 da manhã sob o comando do atleta e professor de Educação Física Marciano Barros. #MeiaMaratona #corridaderua #BlogCorridaParaTodos

A atividade vai rolar no estacionamento do River Shopping por conta da realização de sua 1ª Meia Maratona, confirmada para 19 de maio, com largada às 6h30. Haverá outro treinão gratuito no dia 5 de maio.

A prova da Meia Maratona (21KM) vai contemplar outros dois percursos menores: 5Km (corrida e caminhada) e 10Km (corrida. A largada e chegada serão no shopping e o percurso vai em direção ao centro desta importante cidade do Pernambuco. Para o dia da prova estão programadas para a área de dispersão atrações musicais e regionais; espaço para hidratação e buffet de comidas regionais e frutas.

“Promover, patrocinar e apoiar eventos esportivos e culturais é mais uma ferramenta de marketing do River Shopping para levar experiência à comunidade pedestrianista, que cresce vertiginosamente no Vale do São Francisco, além de estar alinhado com um dos propósitos sociais da empresa, que é a promoção de qualidade de vida, mudança de hábitos, prática de esportes e a promoção da saúde”, explica Monique Almeida, gerente de Marketing do River Shopping. As inscrições vão até 30 de abril a R$ 80 (até 30 de abril) e pode ser feita lá no shopping, são esperadas 800 pessoas. Boa sorte a todos participantes!