Parabéns Mensageiro da Serra!

Conheça a história do carteiro de Adamantina que se sagrou bicampeão da Mizuno UpHill Marathon, uma das corridas mais difíceis do planeta.

Se tem um cara que não se intimida com subidas íngremes e longas distâncias ele é Marcelo Rocha, carteiro da cidade e Adamantina (SP). Formado em Educação Física, seu sobrenome é perfeito para descrever sua garra. `A procura de patrocínios para poder se dedicar às provas de fundo em tempo integral, aos 43 anos ele se consagrou bicampeão da UpHill Marathon, desafiadora prova da Mizuno. E de quebra recebeu o apelido carinhoso de “Mensageiro da Serra”, dos moradores da região da Serra do Rio do Rastro (SC), local onde acontece a maratona.

“É uma prova muito dura e difícil, mas como já sabia o que iria enfrentar treinei melhor este ano”, conta o bicampeão. O prêmio do ano passado ele vai desfrutar agora – correr a Maratona de Amsterdã dia 16 de outubro com todas as despesas pagas. E o deste ano em 2017, correr pela segunda vez a maratona da capital da holanda. “Já tirei o passaporte para esta que será minha primeira viagem internacional e, por enquanto, vou esquecer as subidas. Quero muito poder correr com os africanos numa prova internacional, vai ser uma experiência e tanto”, conta. Este ano, mesmo largando na geral, Marcelo ficou em nono na Maratona Internacional de SP e em quinto na Maratona de Curitiba. E acredita ter chance de chegar entre os 20 primeiros na Holanda.

Além de muito foco e determinação no esporte, o Mensageiro da Serra é um carteiro nota 10, entre os três melhores de sua cidade, e muito querido pelos colegas. No ano passado após quebrar o recorde subindo a serra, dirigir 1066 km revesando com um amigo, chegou em sua casa às 7h30 e às 9:30 já estava junto aos colegas de serviço. Haja pique. Este ano a meta dele era quebrar o recorde da UpHill, o que teria acontecido se a organização da prova não tivesse cometido uma falha e “aumentado” o trajeto. “Quase metade dos inscritos foi cortada por causa do tempo de corte e eu queria baixar meu recorde em 5 minutos, mas não dei por causa disso”, diz. Por conta disso, todo mundo que não conseguiu finalizar a corrida a tempo recebeu medalhas posteriormente, o trajeto tinha 43,57km, ou seja quase 2km a mais.

“Comecei a liderar a prova logo no início, mas sofri muito no final por conta do frio e da chuva, foi punk”, lembra. As pré-inscrições para 2017 já estão abertas e haverá premiação em dinheiro pela primeira vez. Marcelo já avisa que vai tentar o tri. Este ano participaram 1.200 corredores. Foram cerca de 9 mil pré-inscrições, recorde da Mizuno Uphill Marathon. As pré-inscrições são online e custam R$ 15. O prazo termina dia 30 de setembro. O sorteio será realizado dia 10 de outubro e divulgado dois dias depois. A prova de 2017 será em 2 de setembro. Boa sorte a todos. #corridaparatodos #euvou Clique aqui para fazer a pré-inscrição

15 SEMANAS DE TREINO

No treino deste ano Marcelo focou no trabalho de subidas. “Meu segredo foi simular o final da prova nos treinos”, revela. Ao todo foram 15 semanas de treinos, com volume maior e em dois períodos, rodando 190km por semana em média. “O treino foi desgastante mas funcionou bem”, afirma. Mesmo sendo bicampeão a vida do Mensageiro da Serra continua a mesma, trabalha como carteiro e corre por que ama o esporte. Como campeão de 2015 recebeu seis pares de tênis da Mizuno e mais seis este ano, o que já ajuda. Para suplementação e hidratação ele não tem recursos e utiliza a velha e boa água mineral. “Este ano ganhei dois saches de gel só que perdi na corrida, tomei a água nos postos de hidratação e também os isotônicos oferecidos pela organização da prova. E no final tem uma bica natural, parei lá um pouco para tomar água”, conta. O carteiro concluiu o percurso de 42K em 03:17:30. O segundo colocado, Ivan Pires cruzou a linha de chegada quase dez minutos depois, com o tempo de 03:25:48. O Mensageiro da Serra está à procura de patrocinadores para poder se dedicar 100% do tempo ao esporte. Seria um presentão e tanto se o telefone dele tocar nesta quarta-feira, dia 21 de setembro, data de seu aniversário de 44 anos, oferecendo esse patrocínio de presente. Parabéns Marcelo!!!!

Para quem pretende participar Marcelo explica como é o trajeto:

Km1 – dentro da cidade no plano

Km 2 – muda do cascalho para o asfalto. Nesse pedaço me sentia lento mas já despontava na frente

Km 5 – curvas, você não enxerga mais a torcida

Km 18 a 22km – passa dentro de uma cidade

Km 25 – passa em um bairro onde há um Resort

Km 30 – começa a Serra do Rio do Rastro

Km 37 – altimetria sobe mais de mil metros!

Confira os vitoriosos de 2016

42K

Masculino

1º – Marcelo Rocha – 03h17m30s.

2º – Ivan Pires – 03h25m48s

3º – Cleber Castilhano – 03h30m05s

Feminino

1º – Ana Paula Martins – 04h07m57s

2º – Letícia Saltori – 04h09m48s

3º – Roberta Nozari – 04h25m37s

Desafio Samurai

Masculino

1º – Cleber Castilhano – 25K (01h53m54s) e 42K (03h30m05s). Total: 05h23m59s

2º – Gabriel Picarelli – 25K (01h52m59s) e 42K (03h40m25s). Total: 05h33m24s

3º – Fernando Silva – 25K (01h46m35s) e 42K (03h48m05s). Total: 05h34m40s

Feminino

1º – Letícia Saltori – 25K (02h12m29s) e 42K (04h09m48s). Total: 06h22m17s

Veja como foi a chegada do Mensageiro da Serra