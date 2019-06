Metaride promete acelerar nas corridas de longa distância

Depois de dois anos de intensas pesquisas no ASICS Institute of Sport Science em Kobe, no Japão, o modelo chegou ao mercado global no início de março, recheado de tecnologia para encarar meias e maratonas. E, como tecnologia encarece o valor final, este modelo custa R$ 1.300,00. #calçado #tecnologia #asics #metaride #BlogCorridaParaTodos

Olhando de perfil, o bico do pé fica elevado. A sola chama a atenção pelo design inovador. Me lembrou o Nike Shox, pelo jeitão futurista, misturado com aquele de endurecer o bumbum, o Skechers Shape Ups.

Como tenho restrição médica para correr longas distâncias pedi uma ajuda mais que especial a Thiago Vinhal, nosso supertriatleta. “No momento em que você aterrissa o seu pé, o tênis te joga para frente. Isso te dá uma sensação diferente durante a corrida. Eu que sou um corredor de pisada neutra senti bastante essa diferença. Sua corrida fica nitidamente mais rápida, uma vez que seu tempo de contato com o solo é mais ágil. Com o mesmo esforço, você acaba correndo um pouco mais rápido”, afirma Thiago.

Segundo a assessoria de imprensa da marca, o tênis foi projetado para minimizar o movimento da articulação do tornozelo, área onde há maior gasto de energia e desgaste durante a corrida. Para isso, a Asics equipou o tênis com a tecnologia Guidesole, em que o design da entressola é curvado, deslocando o peso do corredor para a frente e devolvendo com um impulso a cada passada, dando a sensação de “movimento sem esforço”.

Esta tecnologia foi desenvolvida para permitir que os corredores gastem menos energia durante a corrida, proporcionando transições de passadas mais suaves e com muito conforto. Durante o período de pesquisa, também foi cientificamente provado que ela reduz a flexão da articulação do tornozelo – o que significa que os outros músculos da perna trabalham menos – e melhora o ajuste e a aderência para minimizar o movimento nessa região, sem comprometer a estabilidade.

“O conceito METARIDE e a nova tecnologia Guidesole são fundamentalmente diferentes de qualquer outro equipamento que já fabricamos ou que está no mercado hoje. Analisamos a eficiência de execução de uma maneira única para fornecer uma sensação completamente nova, ao mesmo tempo em que mantemos nossa promessa de desempenho e proteção”, observa Kenichi Harano, Executive Officer e Senior General Manager no ASICS Institute of Sport Science.

Thiago acrescenta que a Asics inovou bastante em tudo que ela já tinha feito de Tênis com o lançamento do Metaride. “Acho muito interessante a marca demonstrar interesse e trabalhar para que cada vez mais existam diferentes tipos de tênis para diferentes tipos de corredores. Digo isso porque, além de termos no mercado uma vasta gama de tênis para pisada neutra, supinada, pronada, tênis de velocidade, de treino, de performance e para diferentes pisos, agora podemos achar esse novo modelo, essa nova plataforma de solução para corrida. Acredito que o Metaride permite aos corredores melhor performance e desempenho, principalmente no momento de aterrissagem do pé. Ele é ideal para quem quer correr meia maratona ou mesmo maratona e busca um pouco mais de eficiência durante a marcha”, explica.

A ideia da criação começou com uma experiência corriqueira: uma descida contínua e sem esforço em uma bicicleta. A partir dessa observação, os especialistas passaram a se perguntar como poderiam replicar a situação na corrida. E se o design do tênis pudesse ajudar o corredor a melhorar seu desempenho gastando menos energia? O atleta correria com maior fluidez se a passada fizesse um movimento de balanço, com maior firmeza no antepé e um design de sola em curva? Essas foram as premissas básicas para o desenvolvimento da tecnologia Guidesole, que é a principal característica do Metaride.

Durante os mais de 24 meses de teste no ASICS Institute of Sport Science, os corredores revelaram que o modelo aumentou a eficiência e diminui o efeito da fadiga. Os testadores descreveram a sensação de um movimento fácil e sem fim – criando uma experiência de corrida de longa distância mais confortável.

Agora é aguardar uma competição para confirmar se o modelo realmente acelera e vamos ver alguém calçando Metaride no degrau mais alto do pódio.

Diferenciais

Curvatura da entressola: projetada com material moldável com novo design de curvatura, que torna as passadas mais suaves e com maior eficiência ao movimento.

Amortecimento: combinação das tecnologias Flytefoam e GEL garantem uma entressola leve, responsiva e com maior absorção e proteção de impacto.

Mais equilíbrio nas passadas: construção única e um design exclusivo permite melhor distribuição do peso corporal no centro do calçado para aprimorar o equilíbrio, facilitando o movimento das pernas e proporcionando uma corrida muito mais rápida, suave e eficiente.

ASICS METARIDE

Tipo de pisada: Neutra

Drop 31mm no masculino e 30mm no feminino

Peso: 305 g (tamanho 41, masc.); 250 g (tamanho 36, fem.)

Cores disponíveis: Preto com vermelho

Preço sugerido: R$ 1299,90