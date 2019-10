Mickey e Minnie vão correr no Jockey Club paulistano

A criançada e, por que não dizer, os adultos já está fazendo contagem regressiva. Na manhã do domingo 3 de novembro vai rolar a 6ª edição da Disney Magic Run na capital paulista, com largada no Jockey Club. Mickey e Minnie estarão presentes tanto na entrega dos kits como na corrida, dando aquele incentivo a mais. #DisneyMagicRun #corridaderua #BlogCorridaParaTodos

É uma corrida 8K, percurso que raramente tem, e uma caminhada 3k, daquelas para tirar a turma toda cedo da cama por um ótimo motivo: atividade física com muita diversão. Não é todo dia que recebemos a visita dos personagens da Disney na nossa cidade. Aliás, quem quiser pode participar fantasiado de seu personagem Disney favorito, desde que coloque o número de peito

Para se inscrever na modalidade corrida o participante deverá ser maior de 16 anos. No valor da inscrição (R$165) estão inclusos sacochila, camiseta, medalha e a participação nas atividades que acontecerão na arena. O evento tem a Norte Marketing como licenciada e organizadora. Segundo a assessoria de imprensa do evento, essa iniciativa faz parte do compromisso da Disney em promover um estilo de vida saudável, incentivando atividades esportivas e atividades ao ar livre por meio de suas histórias, conteúdos, experiências e personagens.

São esperadas 15 mil pessoas, um número bem otimista, já que em média há três corridas a cada domingo na capital paulista, com média de 2,500 em cada uma delas. Mas se tratando de Disney, tudo é possível. E para evitar transtornos com tanta gente largando junto, prefira chegar ao local de transporte público, táxi, motoristas de aplicativo.

Serviço – DISNEY MAGIC RUN 2019 – São Paulo (SP)

DATA: 3 de novembro

HORÁRIO: 7h Largada Corrida / 8 Largada Caminhada

LOCAL: Jockey Club São Paulo

Av. Lineu de Paula Machado, 1263 – São Paulo/SP

VALORES DO 2º LOTE

Inscrição associado Ativo.com: R$150,00

Inscrição Individual (adulto): R$165,00

Pacote Inscrição (2 Integrantes – mínimo um adulto): R$ 140 por pessoa

Pacote Inscrição (4 Integrantes – mínimo um adulto): R$ 130 por pessoa