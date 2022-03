Mika Picin está confirmada no Rocky Mountain Pedra Grande

Mirlene Picin, ou Mika, como é mais conhecida, é uma atleta de montanha. Ela integra as equipes nacionais de ski cross country e biathlon, ambos esportes Olímpicos de Inverno, desde 2008, e também faz trail run. No Banco Master Rocky Mountain Games, que abre sua temporada neste sábado e domingo (dias 2 e 3 de abril), na Pedra Grande, em Atibaia, interior de São Paulo, ela vai competir na modalidade uphill.

“A corrida de montanha entrou na minha vida para me ajudar a preparar durante o verão, para o inverno no ski e, quanto mais tempo eu passava treinando e competindo na Europa, mas eu via esse tipo de competição, e fui me interessando, já que sou uma apaixonada pela montanha”, conta Mika, que tem uma razão a mais para encarar a subida na trilha 4,5 km da Pedra Grande e lutar pelos primeiros lugares no uphill. Desde 2015, ela lidera um projeto de reflorestamento chamado “Podium Verde”, no qual árvores são plantadas toda vez que conquista uma medalha. Não por acaso, ela foi escolhida pela IBU (International Biathlon Union, como embaixadora da Sustentabilidade e Meio Ambiente.

“Entro na disputa sem grandes expectativas, mas com vontade de voltar a correr, me testar e entrar em ritmo de competição e treinos de trail, já que 2021 e o início de 2022 foi totalmente voltado ao ski. Mas o Rocky Mountain Games entra nesse processo se eu conseguir chegar entre os líderes. Na dinâmica do projeto, medalha de ouro vale 20 mudas, prata 15 e bronze 10. Somamos todos os meus pódios durante a temporada e no final do anos, plantamos as árvores”, explica Mika, que foi comentarista da Olimpíada de Inverno da China na TV Globo e no SporTV.

Mika mantém o foco no ski nesta temporada. Os Campeonatos Sul-Americanos de Biathlon e Ski Cross Country, programados para julho e agosto, no Chile e Argentina, respectivamente, são as principais competições em 2022. “Na corrida de montanha, vou competir nas provas de KV (Quilômetro Vertical, originário do inglês Vertical Kilometer) ou uphill, que são as minhas preferidas no Brasil. Neste ano, será a primeira vez que temos um calendário com esse tipo de competição. Na Europa, em 2018 e 2019, competi em sete provas da disciplina, subindo ao pódio em seis”, conta, revelando que a corrida de montanha entrou em sua vida para ajudar na preparação para ski durante o verão. “Sou uma apaixonada pela montanha”, completa.

Uma curiosidade sobre essa atleta profissional de esportes de endurance e montanha, de verão e inverno, é o fato de ela ter sido transformada em personagem de história em quadrinhos. Ela integra o seleto time de esportistas integrados à Turma da Mônica, como já aconteceu com Pelé, Neymar e Ayrton Senna. Mika, natural de Mogi Mirim, interior de São Paulo, fez sua estreia na revista número 73 do Chico Bento Moço, que chegou às bancas em dezembro de 2000.

RMG – Maior festival de esportes de montanha do país, o Banco Master Rocky Mountain Games “inicia os trabalhos” neste sábado (2), na arena montada na pista de pouso de voo livre de Atibaia, no Parque da Pedra Grande.

O evento contará com as seguintes modalidades: mountain bike (25km e 50km), trail run (6km, 12km, 21km e 42km), corrida Uphill (4,5km), Downhill, hike & fly (combina trekking para subir e parapente para voar do alto da montanha até o campo de pouso), gravel (50km – modalidade de ciclismo que mistura asfalto e terra) e canicross (corrida de 4km com cachorros e seus donos).

Em paralelo às disputas das modalidades destinadas a corredores e bikers, a arena do Banco Master Rocky Mountain Games receberá shows de duas bandas, exibirá filmes ao ar livre, terá um acampamento para crianças, oferecerá opções gastronômicas, além de atividades extras, como slackline e arremesso de machado.

O evento terá premiação em dinheiro no total de R$ 20 mil. Além de troféus, os três primeiros colocados masculino e feminino nas modalidades Trail Run 21 km, Mountain Bike 40 km, Uphill, Gravel e os vencedores do Rocky Man e Rocky Woman individual e por equipe voltarão para casa com grana no bolso (categoria que engloba Trail Run 21 km, Mountain Bike 40 km e Corrida Uphill).

PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA

SÁBADO (02/04) – Largadas

7h- Trail Run 42km

7h15 -Canicross

8h30 – Trail Run 21km

9h – Trail Run 12km

9h30 – Trail Run 6km

14h – Premiação

DOMINGO (03/04) – Largadas

7h – Gravel e MTB

8h – Warm Up Downhill

10h – Downhill

11h – Uphill e Hike & Fly

14h – Premiação

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

– BANDA FOLK NA KOMBI – 02/04, às 15h30

– BANDA ROXY MUSIC – 03/04 às 15h30

– CINEMA AO AR LIVRE – 02 e 03/04, às 17