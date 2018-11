Mile Challenge vem aí

Para completar uma milha (1,609 km), os corredores devem percorrer quatro voltas completas na pista de atletismo do Esporte Clube Pinheiros. Inscrições a R$89. #corridaderua

A prova, que tem inspiração no tradicional evento 5th Avenue Mile que acontece em Nova York desde 1981, recebe sua segunda edição em São Paulo, na tarde de 10 de novembro. Os participantes serão divididos entre faixa etária e gênero e serão disponibilizadas 60 vagas para cada categoria. A competição tem duas fases: baterias classificatórias para todos os atletas em suas categorias e baterias finais (entre os 16 melhores colocados de cada bateria classificatória). Participei o ano passado e é muito bacana esta experiência. Você tem um tempo mínimo para completar a milha – 10 minutos, sem ser cortado, e a plateia realmente empurra.

O kit contém camiseta New Balance da prova, número de peito e chip de cronometragem. Após completar a corrida, o atleta receberá a medalha finisher. O kit será entregue exclusivamente na loja da New Balance do Shopping Eldorado, nos dias 8 e 9/11 (quinta e sexta-feira), das 10h às 22h.

Na chegada da bateria classificatória, todos os participantes receberão água, frutas, e medalhas finisher para quem completar o percurso de forma legal.

Para se inscrever na categoria ELITE, o participante deverá enviar um e-mail para contato@betasports.com.br com o currículo de tempo em três provas oficiais com percurso de 1.500m e realizadas nos últimos 12 meses com os tempos de até 4’00” para masculino e de até 4’45” para o feminino.

SERVIÇO:

New Balance Mile Challenge 2018

Sábado, 10 de novembro – início às 14h

Pista de atletismo do Esporte Clube Pinheiros – Rua Tucumã, 528 – capital paulista