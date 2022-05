Milésimo post: Treinão Qualquer Movimento Importa

Quando Robson Morelli me ligou em 2015 perguntando se conhecia alguém para tocar o blog de corrida de rua do Estadão, prontamente me indiquei kkk. Mas nunca imaginaria que chegaria ao milésimo post, que honra. Queria celebrar em grande estilo e, exatamente, nesse instante soube do treinão beneficente Qualquer Movimento Importa. O primeiro da Fast4You, loja de artigos esportivos de duas influencers que admiro muito: Flavia Vinha (Corro Pra Descansar), Grazi Zampiere (Mãe que corre) e também da pediatra Flavia Regina de Oliveira. As inscrições esgotaram rapidamente, e o treinão rolou no sábado, 28 de maio, no Parque Bruno Covas, com concentração na pracinha do outro lado do Rio Pinheiros. Ademir Paulino puxou a atividade e todo o lucro foi doado para a ONG da Tia Cris. Além disso, os participantes doaram 150 cestas básicas.

Vinha é carioca e tem 3 filhos, a mais velha estuda na mesma sala do meu filho no Colégio Santa Maria. Grazi tem um casal de filhos, é ortodontista e corre muuittttoooo. São dois anjos que estão ajudando, via redes sociais, descontruir os padrões de “mães perfeitas”. Elas são de carne osso, sofrem, às vezes surtam, que a verdade seja dita é impossível dar conta da tripla jornada de trabalho imposta às mães brasileiras.

Ademir Paulino, Grazi, Débora Rampazo e dra FlaviaCheguei de bike por volta das 6h na pracinha. Lá havia a tenda para o café da manhã do pós-treino, do Guarda-Volume, da assessoria do Ademir, da Coros (smartwatch), e da Fast4You e do Recovery. Ademir puxou o treino, ele acaba de vir de um camping no Quênia. Nos explicou como a corrida é tratada com extremo respeito por lá, que para estarmos no nível de hoje, muitos batalharam bem duro antes. Fizemos um aquecimento bem bacana, aquele do pulinho rápido, para todos pularem juntos, se conectarem com a corrida.

Em seguida, nos avisaram para respeitar a ciclofaixa no viaduto Laguna, para se manter fora dela, e correr no cantinho direito na ciclovia do Bruno Covas, que é de uso compartilhado. Para irmos de 2 em 2. No km2 haveria staff da assessoria com hidratação, e quem quisesse correr 4km, voltaria de lá, ou poderia seguir para correr a distância dobrada.

Vinha foi empurrando a cadeira de uma moça com limitações. Era a Mari, cadeirante e atleta, que pratica natação e handebol, e fez sua estreia nas corridas de rua. Um pai corria com a filha nos ombros, e todo mundo bem feliz. Eram cerca de 250 pessoas, na maioria o pessoal da assessoria do Ademir, que tem o QG no Parque Severo Gomes, na Granja Julieta, na zona sul paulistana. Mesma praça onde treino há 20 anos.

O treinão foi ótimo, e na chegada Ademir recebia todos com muito carinho, chamando pelo nome. Ele se lembrou que seria meu milésimo post e brincou comigo lá na hora. De volta à pracinha, recebemos até medalha de participação, e um café da manhã bem gostoso. Quem quisesse poderia trançar o cabelo, havia uma cabeleireira à disposição, eu logo me animei. Ou fazer fast recovery. E para finalizar, um super sorteio com dezenas de prêmios, eu fui uma das sorteadas – ganhei um exame de bioimpedância. E em seguida aula de Pilates.

Ah, conversei com o pessoal da Coros, entre eles estava o Walter Stoiani, que entrevistei quando a marca abriu as portas no Brasil. Os modelos estavam disponíveis para teste no treinão e para venda, em condições especiais. Inclusive um seminovo pela metade do preço. O relógio é bem simples de mexer e o app é tem bacana.

Tomara que seja o primeiro de muitos treinões da Fas4You, e que Deus nos dê saúde de sobra para correr e escrever no mínimo mais mil posts, porque Qualquer Movimento Importa, seja um rolê no quarteirão com o cachorro, ou uma ultramaratona de uma semana. Bons treinos!