Mister Universo será realizado na 23ª IHRSA Fitness Brasil

A IHRSA Fitness Brasil está de volta em formato presencial e traz uma novidade: Mister Universo, o maior campeonato de fisiculturismo do mundo. Vão ser 200 atleras competindo em 51 categorias, nos dias 19 e 20 de agosto. Além disso, a 23ª edição do maior encontro da indústria do fitness, saúde e bem-estar da América Latina, que acontece de 17 a 20 de agosto, no Transamérica Expo Center, em São Paulo, vai reunir grandes nomes do segmento, entre eles Gustavo Borges, Martha Gabriel, Ivan Matinho, Marcos Motta, Zeina Latif, Fábio Gurgel, Max Haetinger e Alexandre Ostrowiecki.

“Após um período desafiador para o mundo e para o nosso mercado, voltamos a ter uma grande oportunidade de reencontro – para reinventar e expandir nossas carreiras e nossos negócios”, diz Gustavo Almeida, diretor executivo da Fitness Brasil. “Estamos trabalhando com entusiasmo para ver toda essa estrutura em funcionamento”, completa Jacqueline Antunes, diretora para América Latina da IHRSA.

Para o público em geral, muita diversão em duas grandes arenas – tudo incluído no valor do ingresso. Entre as atrações para suar e se divertir estão aulas de Zumba, Strong Nation e atividades oferecidas pela Polar Club e Movement. O beach tennis, uma das modalidades em alta no momento, está com espaço garantido com uma quadra montada em pleno pavilhão. Ingressos a partir de 29 reais.

São mais de 80 expositores, entre eles grandes marcas como a . As principais entidades do setor – ACAD, Cref4/SP, Confef – também vão marcar presença. Todos juntos contribuindo para que as pessoas sejam mais ativas e tenham maior qualidade de vida. Além dos tradicionais conteúdos de gestão e negócios para empresários e profissionais da área, o evento traz programação especial para estudantes de Educação Física, gestores de condomínios e hotéis e ainda para amantes e simpatizantes dos hábitos saudáveis e muitas opções de entretenimento. Já os expositores vão apresentar lançamentos em equipamentos, serviços e soluções que prometem movimentar o mercado e ainda oferecer condições especiais de negócios durante a feira.

Vale destacar ainda o FITBR SOCIAL, programa criado pela Fitness Brasil para levar a mensagem da importância da atividade física a todos. Na 23ª edição da IHRSA FB estarão à venda três modelos de copos (no valor de R$ 15 cada), cuja renda líquida será destinada a três entidades que ajudam a mudar o mundo por meio da atividade física – Gol de Letra, Talentos do Capão e Vida Corrida. Serão disponibilizadas mil unidades personalizadas para cada organização.

Diretor educacional da Fitness Brasil, Fabio Saba aponta que o momento é de reafirmar a necessidade de profissionalização sistêmica de todo o setor. “Especialmente gestores à frente do mercado, onde a essencialidade da prática de atividade física é a mola propulsora que nos possibilita aumentar a abrangência da participação das pessoas.”

A programação completa do evento pode ser conferida aqui

– Arena Gympass

Quase 30 atividades divididas em aulas práticas, cases de academias de sucesso e minipalestras de especialistas do mercado. De 17 a 20/8, das 11h às 21h. Livre para todos os visitantes.

– Arena Multiuso

Mais de 15 atividades práticas para suar e se divertir. Super aulas de Mix Dance, Movement, Treinamento Militar e Zumba. Dia 18, das 11h às 21h, e dia 19, das 11h às 17h. Livre para todos os visitantes.

– Arena Beach Tennis

Espaço para vivenciar o esporte que tem crescido em todo o país. Conheça as oportunidades com uma das maiores redes de academias de esportes de areia do Brasil. De 18 a 20/8, das 11h às 21h. Livre para todos os visitantes.

– Arena Foot Table

Dois jogadores ou um contra um, com uma mesa no centro. Uma nova e inovadora modalidade esportiva, com muita velocidade e agilidade para você se divertir. De 18 a 20/8, das 11h às 21h. Livre para todos os visitantes.

– Palestras Gratuitas

Conteúdos incríveis com grandes nomes como Gustavo Borges e Antônio Carlos Gomes, além da presença de importantes marcas como Gympass, Konnen, Pacto, I-Motion, Evo, Exxcentric e Kikos. De 18 a 20/8 (consulte horários na feira). Livre para todos os visitantes.

SERVIÇO

IHRSA Fitness Brasil 2022

Quando: 17 a 20 de agosto

Quarta 17/8 somente palestras e cursos (não haverá feira)

Quinta 18/8, feira das 11h às 21h

Sexta 19/8, feira das 11h às 21h

Sábado 20/8, feira das 11 às 21h

Onde: Transamérica Expo Center, São Paulo: Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 – Santo Amaro