Mizuno doa R$ 120 mil das inscrições da UpHill Marathon para entidade

Desafiadora maratona de subida realizada na Serra do Rio do Rastro (SC) está marcada para dia 1º de setembro e cheque da doação será entregue na véspera, durante a Expo, para a Associação Bonjardinense de Turismo (ABT). #maratona #corridaderua #BlogCorridaParaTodos

O total arrecadado este ano foi de R$ 119.166,74 (descontados impostos e taxas). A somatória é resultado das doações de R$ 91.526,61 de cada uma das 6.441 pré-inscrições e das quantias arrecadadas com as 50 vagas de caridade dos 42km (R$ 19.709,63) e as 25 vagas de caridade dos 25km (R$ 7.930,50). Os recursos serão entregues dia 31 de agosto, em Treviso, e utilizados para a preservação da Serra do Rio do Rastro – cenário da Mizuno Uphill. Uma ótima notícia para o Dia do Maratonista, celebrado hoje – 7 de agosto.

Fundada em 2011, a ABT é uma entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo integrar e dinamizar ações com a comunidade, fortalecer os valores de ordem moral e cultural, promover vínculos de solidariedade e cooperação entre os membros da comunidade, orientar a condução de programas de conscientização na coleta de lixo, além de promover ações voltadas à preservação da natureza em seu todo, visando sempre o benefício da comunidade e do fomento do turismo da cidade e região.

“Nossa parceria está cada vez mais sólida a cada nova temporada. Além de oferecer uma experiência única ao corredor, colaboramos para dar suporte à comunidade local. Nos sentimos honrados com essa relação e felizes por ter Serra do Rio do Rastro como palco de uma das maratonas mais bonitas, desafiadoras e desejadas do Brasil”, diz Eduardo Oliveira, gerente de marketing esportivo da Mizuno. (foto da entrega da doação de 2017)

A Mizuno Uphill é disputada em três distâncias: 42K, 25K e Desafio Samurai 67K (atletas que participam dos dois percursos). Desde 2017 a prova passou a contar com o Permit nível Prata, oficializado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), exigindo uma série de requisitos, inclusive teste antidoping para os primeiros colocados. “Nos empenhamos para melhorar a cada ano, oferecendo um evento de padrão internacional”, diz Felipe Gentil, gerente geral da Mizuno do Brasil.