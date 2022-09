Mizuno investe em tecnologias eco-friendly

A indústria mundial vem se adequando as metas de menor emissão de gases de efeito estufa. E a calçadista está entre elas. A Mizuno acaba de lançar a Neo Collection, com os modelos Wave Neo Wind (R$ 1.299,99) e o Wave Neo Ultra (R$ 1.499,99) que acabam de chegar ao Brasil, no site oficial da marca. A entressola dos dois modelos é biodegradável, feita com as tecnologias Mizuno Enerzy, a base de algas, e Mizuno Enerzy Lite, a base de óleo de mamona. Os dois não recebem nenhum tipo de tingimento, reduzindo assim 100% da utilização de água em seu processo de produção.

A Enerzy é uma espuma feita com esse material biodegradável, que tem como base algas que se alimentam de Ferro, Zinco e CO2 das águas e ares, e por ter uma composição termo plástica, ela passa por um processo no qual é possível transformá-la em espuma. Este material está aplicado tanto na espuma superior da entressola quanto na palmilha interna do tênis.

Vamos ao Wave Neo Ultra. O cabedel dele tem 70% de materiais reciclados. É um tênis da categoria de máximo amortecimento, e pela primeira vez possui o triplo combo da tecnologia Enerzy, com Mizuno Enerzy Core, Mizuno Enerzy Lite e Mizuno Enerzy, proporcionando assim uma sensação de corrida com muito amortecimento, ótimo retorno de energia, macia sem prejudicar a estabilidade, principalmente pela sua construção ter como base o conceito da tecnologia Mizuno Wave. No solado, a tecnologia G3 é responsável por garantir maior tração e menor peso.

Já o Wave Neo Wind tem 60% de materiais reciclados e com a tecnologia Mizuno Enerzy Lite e Mizuno Enerzy combinadas com a Placa Wave também feita a base de óleo de mamona, e o resultado é uma corrida com ótimo amortecimento, macia, estável e com uma sensação de propulsão. O solado também é feito com a tecnologia G3, porém com um design que aumenta ainda mais a tração.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO MIZUNO WAVE NEO ULTRA

Pisada: Neutra

Peso: 310g (o peso do produto varia de acordo com a numeração)

Stack Height: (31-39mm)

Drop: 8mm

Grade: do 34 ao 44

Preço sugerido: R$ 1.499,99

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO MIZUNO WAVE WIND

Pisada: Neutra

Peso: 255g (o peso do produto varia de acordo com a numeração)

Stack Height: (24.5-36.5mm)

Drop: 12mm

Grade: do 34 ao 44

Preço sugerido: R$ 1.299,99