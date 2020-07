Nova tecnologia japonesa aumenta o retorno de energia

Após dois anos de pesquisas e estudos científicos, a Mizuno apresenta ao mercado mundial a tecnologia MIZUNO ENERZY, com a maior maciez e o melhor retorno de energia que já foi desenvolvido entre os 114 anos de história da marca. No Brasil terá edição limitada a 1.200 pares e pré-venda divulgada no perfil da marca no Instagram – @mizunobr, no dia 13/7. Lojas físicas e online farão a venda do produto a partir de 20/07. No exterior este modelo custa US$ 300, vai ser vendido por aqui por R$999,9 .

Segundo informações divulgadas pela assessoria de imprensa da marca, são necessários apenas dois segundos para experimentar ao máximo os benefícios da tecnologia desse novo modelo, que me lembra uma jujuba, e compreender a sensação de extremo bounce. Os principais benefícios ao usuário é a alto retorno de energia e maciez extrema.

Em testes realizados nos últimos dois anos em seus laboratórios no Japão, a Mizuno comparou a performance do material utilizado em entressolas tradicionais com a nova tecnologia MIZUNO ENERZY e obteve os seguintes resultados: MIZUNO ENERZY core, é 293%* mais macia que a tradicional e apresenta 56%* mais retorno de energia. MIZUNO ENERZY apresenta 17%* a mais de maciez e 15%* a mais de retorno de energia.

(*comparações feitas com o EVA U4IC). Confira vídeo abaixo com as informações técnicas.

.FICHA TÉCNICA THE MIZUNO ENERZY

Pisada: NEUTRA

Drop: 10 mm

Peso: 356 g

Cabedal: WAVEKNIT

Entressola: Mizuno Enerzy e Mizuno Enerzy core

Tamanhos disponíveis: 34 / 36 / 38 / 39,5 / 40,5 / 42 / 43 / 044