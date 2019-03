MizunoBR vai patrocinar 4 atletas e apoiar mais 9 este ano

Os triatletas Bia Neres, Igor Amorelli, Pamela Oliveira e Santiago Ascenço vão ser os patrocinados. A ação faz parte do projeto “Mochila Atleta Mizuno” e a marca pretende ampliar o elenco durante o ano. #reachbeyond #mizunobr #patrocínio #corridaderua #BlogCorridaParaTodos

Fazem parte do time da Mizuno 2019 mais nove atletas, que vão ser apoiados com material esportivo: a fundista Conceição Oliveira, os ultramaratonista Gabriel Paim e José Eraldo de Lima; e os triatletas Felipe Bergamini, Iuri Vinuto, Leo Curvelo (paraatleta), Rosecler Costa, Marcelo Ortiz e Ramon Lopes.“Nossa ideia é, em breve, fazer um processo de seleção online para identificarmos talentos que tenham potencial ainda inexplorado, e apoiar esses atletas em suas jornadas esportivas”, afirma Felipe Gentil, diretor de marketing da marca.

“Além dos atletas que já começaram no programa, queremos estender o Mochila Atleta Mizuno para aqueles que buscam chegar ao pódio nas provas que patrocinamos e apoiamos, atletas treinados por nossas assessorias esportivas parcerias, nossos embaixadores e influenciadores que tenham histórias verdadeiras com o esporte e que carreguem em seu DNA o conceito REACH BEYOND, ou seja, que queiram ir além dos seus limites, sonhem alto, busquem superação se sejam apaixonados por esporte” declara Eduardo Oliveira, gerente de Sports Marketing da marca.

Apoiados:

Conceição Oliveira – fundista

idade – 42 anos;

principais feitos: campeã sul-americana de maratona; bicampeã da maratona de Porto Alegre; tetracampeã do ranking Nacional de Corrida de Rua; SAMURAI UPHILL;

objetivos em 2019: vencer a Maratona de SP; Maratona de Porto Alegre; CITY Marathon SP; Uphill Serra do Rio do Rastro; Maratona da Disney (EUA).

Gabriel Paim – ultramaratonista e atleta de duatlo

idade: 30 anos;

principais feitos: 3º geral Mizuno Up Hill Samuray 67 km 2018; campeão 25-29 anos circuito de corrida de Montanha TRC Brasil 2016; Top 10 Maratona dos perdidos 44 km (2017 ); 2° colocado geral Maratona da Canastra Wos Brasil; 7° geral e 1° categoria 20 a 30 anos Brasil Ride 70’km (2018 ); campeão categoria 25 a 29 anos Duatlon Classic Power Man 2017 (10 Run 60 bike 10 run);

objetivos em 2019 – competir a Maratona de Boston (EUA); Maratona de Uberlândia; Up Hill Samurai.

Felipe Bergamini – triatleta

idade: 27;

principais feitos: campeão AG Ironman Cozumel 2018; 2x Ironamn 70.3 World Championship;1x Ironman World Championship;

objetivos em 2019: competir o Ironman Brazil (title shot); participação sólida nos mundiais de Ironman e meio Ironman.

Iuri Vinuto Josino – triatleta

idade – 26 anos;

idade – 26 anos; principais feitos: 7x campeão brasileiro de Triathlon; 3° colocado no IM 70.3 Florianópolis 2018; vice campeão do IM 70.3 Rio de Janeiro 2018; campeão Power Man Brasil 2018; 4° colocado na Maratona Internacional de Florianópolis 2018 – 2h26m50seg;

objetivos 2019: competir no IM 70.3 Florianópolis; Ironman Brasil; Mundial 70.3 (Nice-FRA).

José Eraldo de Lima – ultramaratonista

idade – 37;

principais feitos: bicampeão e 2x recordista Mizuno Uphill Marathon; Lenda da Serra 2018; campeão recordista Wings For Life 2018; 3º Geral Disney Marathon (EUA) 2019;

objetivos em 2019: representar o Brasil na Wings For Life em Munique (ALE) em maio; competir na Uphill Marathon/Desafio Samurai; ; Disney Marathon (EUA) 2020; Comrades Marathon (África do Sul) 2020.

Leonardo Curvelo – paratleta do triatlo

idade – 44 anos;

principais feitos: 1º Ironman 70.3 2016 Nacional; 3º IRONMAM 70.3 2016 Mundial; 1º IRONMAM 70.3 2017 Nacional; 1º IRONMAM 70.3 2017 Mundial; único deficiente a fazer as quatro etapas do Tour Brasil Ironman 2016; 1º amputado baiano e brasileiro membro superior a completar um Ironman Full (3.800m natação, 180km ciclismo e 42 km correndo); Top10 Physical Challenge; Atleta Gold AWA 2018; prêmio internacional Ironman Atleta Warrior 2018;

1º Ironman 70.3 2016 Nacional; 3º IRONMAM 70.3 2016 Mundial; 1º IRONMAM 70.3 2017 Nacional; 1º IRONMAM 70.3 2017 Mundial; único deficiente a fazer as quatro etapas do Tour Brasil Ironman 2016; 1º amputado baiano e brasileiro membro superior a completar um Ironman Full (3.800m natação, 180km ciclismo e 42 km correndo); Top10 Physical Challenge; Atleta Gold AWA 2018; prêmio internacional Ironman Atleta Warrior 2018; objetivos 2019 : garantir vaga para a Tokyo 2020; competir no Mundial 70.3 (Nice-França); cinco etapas Brasil Ironman; Maratonas aquáticas como provas treinos; corridas de 21 e 42km preparação para o Ultraman.

Rosecler Costa – trialeta

idade – 40 anos;

principais feitos: campeã Sul-americana de Ultraman (2017); bicampeã do Ironman Fortaleza (2014/15); Melhor Brasileira Campeonato Mundial de Ironman no Hawai (2015); 3 participações no Campeonato Mundial de Ironman no Hawai (2015, 2016, 2018); campeã geral feminina Ironman 70.3 Foz do Iguaçu (2016); campeã na categoria 35/39 anos Ironman Florianópolis (2015); vice-campeã na categoria 40-44 anos Ironman Florianópolis (2018); campeã geral feminino 6 horas de ciclismo da Caixa (2015); 5º lugar geral feminino na Meia Maratona de Praia Grande (2015);

objetivos 2019: competir no Race Across América (EUA) em junho; do Audax Randonneurs (primeiro semestre); e do Ironman 70.3 Rio de Janeiro (setembro).

Marcelo Ortiz – triatleta

idade – 41 anos;

modalidade – Triathlon;

principais feitos/ provas – vários Ironmans 70.3; maratonas e provas de uma semana de ciclismo (Haute Route);

objetivos 2019 – Ironman sub 10hs; como treinador classificar a atleta Beatriz Neres para os Jogos Olímpicos Tokio 2020.

Ramon Lopes Ferreira – triatleta