Mo Farah vence a Maratona de Chicago

O campeão olímpico dos 10 mil e 5 mil metros vence pela primeira vez nos 42km. #maratona #blogcorridaparatodos

Debaixo de chuva, o britânico cravou 02:05:11 em Chicago. Em segundo deu Etiópia, com o fundista Mosinet Gereamew. A prova foi decidida nos últimos 3kms. Esta foi a terceira maratona de Farah, a primeira nos EUA. “Foi incrível cruzar a linha de chegada em primeiro, ainda mais em uma maratona major”, disse o campeão a NBC.

O grande destaque era o americano Galen Rupp, campeão do ano passado, que foi vencido pela condição climática.

No feminino venceu a queniana Brigid Kosgei, com a marca 02:18:35, que liderou a maratona praticamente desde o início. No ano passado ela foi a vice-campeã.

Celebração com cerveja

É normal as provas mais importantes do mundo darem brindes especiais aos seus corredores, seja à partida como à chegada, mas a Maratona de Chicago decidiu este ano elevar o nível. Em associação com uma marca de cervejas, a organização da prova, uma das seis Majors, ofereceu a todos os ‘finishers’ uma lata de cerveja especial, onde está inscrita a distância em milhas (26.2) e ainda espaço para o corredor marcar o tempo oficial.