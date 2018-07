Moema ganha grupo de corrida

Quem mora nesse bairro paulistano conta agora com um hub de corrida, grupo de corredores amadores que se reúne para rodar no Parque do Ibirapuera e imediações, toda quarta-feira, às19h. O ponto de encontro é a loja Velocità e o treino sob orientação do professor de Educação Física Emerson Marinheiro (MPR e Adidas RunBase).

Cada participante tem direito a um treino semanal, usar a estrutura da loja, empréstimo de tênis da adidas e hidratação no final. Quanto você vai pagar para participar? Apenas uma taxa de R$ 99,90 para adquirir a camiseta do grupo. Qual o segredo? O novo hub é uma parceria da adidas com a loja esportiva. Quem quiser experimentar, sem compromisso para ver como é, haverá dois treinos free: 5 de novembro e 3 de dezembro.

Participei do treino inaugural e pude experimentar o PureBoost X feminino. Cada participante escolheu um modelo para testar. Rodamos 7,5km. O treino começou pontualmente, primeiro um aquecimento de 5 minutos e depois área. Cada um foi no seu tempo. Dois pacers foram à frente com os mais rápidos e o treinador foi junto com o lanterna.

É muito bacana poder rodar com um tênis diferente, sentir um pouco a pegada no asfalto, calçada e parque; contar com um treinador ao seu lado, fazer amigos, fora que correr em grupo é muito mais seguro e divertido. Voei com o PureBoost, ele fica justinho no pé sem apertar nada, e dá realmente um gás na passada. No retorno, alongamento e hidratação (disseram que terá dias com cerveja!). Detalhe, os integrantes do grupo podem ficar uma semana com o calçado emprestado! Também vão ganhar descontos especiais – no dia que eu fui era de 15% – inscrições em palestras e convites para participar de ações da marca alemã e da loja também. A loja fica na Avenida Pavão, 342.

A ideia surgiu do sucesso do RunBase da USP. Para participar do grupo basta se cadastrar no site da Velocità (https://www.velocita.com.br/), pagar a taxa de R$ 99,90.

Confira abaixo o vídeo com Marinheiro: