Mountain Race inova com percurso de 21K

Na quarta edição, a CamelBak Mountain Race tem duas novidades: percurso de 21K e o resultado contará pontos para o ranking oficial de trail run do Rio de Janeiro. A tradicional corrida de montanha vai rolar neste feriadão de 7 de setembro, com largada em Teresópolis.

“Começamos o projeto com provas de 6 e 12k. A ideia era proporcionar uma experiência de alto nível para quem estivesse fazendo a transição do asfalto e academias para o trail run. Vários tipos de terreno, lama, pés molhados e muita diversão. Tínhamos a prova de 18k, mas ouvindo participantes de edições passadas e seguindo tendências do mercado, alteramos o percurso para 21k em 2019. E gostei muito de como ficou. Garanto que teremos mais diversão e um desafio muito maior. O que já estava bom ficou melhor. É uma experiência incrível, especialmente para quem trouxer família e filhos. A prova traz música, food trucks e inúmeras atividades extras”,afirma o ultramaratonista Mauro Chasilew, consultor na criação dos percursos da CamelBak Mountain Race.

O evento acontecerá no Hotel Le Canton, maior resort da Serra do Rio de Janeiro. O hotel fica a duas horas da capital e a 100 km do aeroporto do Galeão, numa linda região de montanha. Inspirado nos charmosos campos suíços, o resort tem dois milhões de metros quadrados de área construída e é cercado pelas belezas naturais da Serra dos Órgãos.

Além dos 21k, há trajetos de 6 e 12k. Vale ressaltar que na trilha, uma corrida de 6k, dependendo da altimetria e das condições de terrenos, pode ser comparada com uma meia em asfalto plano. E especialmente nessa corrida há de tudo um pouco: aclives, declives, estrada de chão, pasto, mata fechada, charco e lama. Mas a pior parte é realmente no trajeto da meia maratona, entre os quilômetros 15 e 16k. “Esse trecho é considerado o mais difícil por se tratar de aproximadamente 1 km de subida com 200m de ganho positivo na altimetria, o que resulta em aproximadamente 20% de inclinação. Além disso, ele se encontra na parte final da prova, em que o atleta já tem um cansaço acumulado por passar também por vários outros pontos de dificuldade média e alta”, explica Francisco Serra, diretor da Speed Eventos Esportivos, sócia da 213 Sports na realização da prova.

Além do desafio físico, um dos problemas mais recorrentes em provas desta natureza é se perder. Sempre ouço um relato de alguém que não “enxergou” a sinalização e acabou se perdendo – transformando a prova em uma ultra-maratona particular. Nessa corrida dificilmente isso ocorrerá. A SPOT, gigante do mercado de localização por satélite, fará o rastreamento em tempo real de 50 corredores da 21k. Eles utilizarão durante a prova um SPOT Gen3, comunicador via satélite que permite, além do rastreamento, o envio de mensagens de e-mail e SMS e conta com função SOS em caso de emergências, e terão suas posições publicadas em uma página web, permitindo que familiares e amigos acompanhem a prova. Por ser um equipamento via satélite, o equipamento não depende de cobertura celular e é de extrema importância para quem realiza atividades em áreas remotas, onde o celular não está disponível. A ideia é mostrar, através da experimentação, a eficiência e importância da utilização do equipamento por quem se aventura em trilhas.

E como a prova sempre teve pegada ecológica, na hidratação só distribuem água, e cada competidor leva sua garrafinha, aliás, o kit inclui a bolsa de hidratação que virou o nome da marca – camel bak “Esta foi a primeira prova da marca na América Latina da Camel Bak e atualmente é a única que realizamos no mundo. E como um dos pilares da CamelBak é sustentabilidade, desde o início incluímos no kit dos atletas equipamentos para hidratação. A ideia permanecerá e ao longo dos percursos distribuiremos pontos de hidratação, onde fornecemos água, mas não disponibilizamos copos ou garrafas descartáveis”, explicou Pedro Lacaz Amaral, gestor da marca CamelBak no Brasil.

Idealizadora e produtora da prova, a 213 Sports acredita que a edição 2019 conseguirá melhorar o alto nível dos anos anteriores, incrementando a experiência dos participantes. “A 213 tem muito orgulho desse projeto. Nos últimos três anos o evento foi eleito pelo patrocinador como a melhor ativação mundial da marca. A cada ano nós buscamos mais parceiros para melhorar a parte de entretenimento da prova e seguimos com esse pensamento, de gerar uma grande experiência para os participantes. Esse ano trouxemos a Speed para ser parceira e sócia no evento e, sem dúvida, e isso vai incrementar ainda mais o projeto, que já tem esse diferencial no mercado”, espera Yuri Binder, sócio-diretor da 213.

Pela primeira vez, a CamelBak Mountain Race contará pontos para o ranking oficial de trail run do Rio de Janeiro. Um dos incrementos trazidos pela Speed para a edição 2019 do evento. “Para Speed é um prazer fazer parte do projeto. Sempre fomos fãs da marca Camel Bak e a corrida é sensacional. Ficamos lisonjeado com o convite e nosso papel é aproximar o público trail do evento. Nesta edição, virão alguns atletas de elite do trail run, o que tornará a corrida ainda mais competitiva, mais bonita de se ver. Além disso, incluímos a prova no Rio Trail Ranking, onde estão as principais provas do cenário fluminense”, conta Rodrigo Isaac, diretor da Speed Eventos Esportivos. A Camel Bak Mountain Race 2019 tem realização da Camel Bak e patrocínio SPOT. Além disso, a prova conta com o apoio do Hotel Le Canton, Clorin, Probiótica, On the Rocks, Serras Cariocas, Nautika e apoio de mídia do Canal Off.

As inscrições esgotaram, mas para se ter uma ideia o kit básico (6k – R$ 230; 12k – R$ 260 e 21k – R$ 290) de cada percurso inclui: camisa da prova, garrafa CamelBak (Quick Stow Flask Chill), chip, número de peito, cartela de colorin (purificador de água), aliviador de coceira NTK, medalha e seguro do atleta.

A Camel Bak Mountain Race é toda disputada na área do Hotel Le Canton, em Teresópolis. Todos os percursos têm seu início e fim no resort, que oferecerá a estrutura necessária para a realização de uma grande prova, como estação de hidratação, alimentação e equipe de resgate de montanha. Além disso, os corredores têm direito a um pacote especial de hospedagem, de 6 a 8 de setembro: acomodações para dois adultos e uma criança saem por a partir de 3 x R$ 740 na área do Village .