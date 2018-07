Movimento pela Mulher em 20 fotos de Guto Gonçalves

Confira na galeria do fotógrafo Guto Gonçalves como foi a 2ª Edição do Movimento pela Mulher, corrida e caminhada contra a violência doméstica e em prol da igualdade de gênero, que reuniu duas mil pessoas na região do Parque do Ibirapuera.

Às 5h30 da manhã do domingo, 20 de março, começavam a chegar os participantes da segunda edição da Movimento pela Mulher, corrida que celebra a Lei Maria da Penha, que penaliza os agressores da violência contra a mulher, e também destaca a igualdade de gênero. Nota dez em todos os quesitos: kit, concentração, hidratação, dispersão, medalhas. Só faltou um bicicletário. A cada quilômetro, a placa sinalizadora trazia, além da distância, uma frase de superação. Parabéns as guerreiras Gabi Manssur, Débora Aquino e Paula Narvaez pela nobre iniciativa., que contou com a participação de duas mil pessoas.

Por lá também estava o fotógrafo, mestre em retratos de atletas, Guto Gonçalves. Pedi para ele uma galeria para mostrar aos leitores do #CorridaParaTodos como foi o Movimento Pela Mulher, desde a entrega do kit. Guto é proprietário do Estúdio 13, onde realiza há mais de 20 anos trabalhos editoriais e publicitários.

Aliás, Guto faz em parceria com a jornalista e corredora Yara Achôa livros de fotos incríveis com a trajetória fotográfica de corredores, um presentaço para qualquer runner.

Vamos a galeria. De repente você está aí em alguma das imagens.