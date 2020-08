Movimento pelo Esporte oferece aperfeiçoamento gratuito a atletas, educadores e físios

Nada será como antes. Com o propósito de estar ao lado dos profissionais do esporte durante a pandemia da COVID-19, a marca norte-americana Under Armour, representada no Brasil pelo Grupo Vulcabras Azaleia, e a plataforma Core 360º apresentaram nesta quinta-feira, 20 de agosto, a segunda fase do Movimento Pelo Esporte, que agora focará esforços no aprimoramento de atletas federados, educadores físicos e fisioterapeuta, com três meses de EAD gratuito. A marca está patrocinando três módulos de aperfeiçoamento. Para participar, basta se cadastrar no site da campanha.

Eduardo Aguiar, gerente de marketing da Under Armour, explicou que a primeira fase, quando a marca bancou metade do valor das mensalidades para alunos de todo Brasil treinarem remotamente com educadores físicos, se encerrou em 16 de agosto e foi muito produtiva. “Nossa missão como marca é fazer o atleta evoluir, melhorar sua performance. No começo da pandemia a primeira fase aproximou os alunos dos profissionais do esporte. Agora vamos aprimorar os professores, tornando-os cada vez melhores”, destacou Aguiar.

Luciano D’Elia, diretor da Core 360º, mostrou dados recentes. Segundo ele, o Brasil tem 50 milhões de praticantes de esporte, sendo que 9 milhões deles estão matriculados em academias e 440 mil treinam com personal. Ou seja, há um espaço enorme para a atuação dos profissionais do esporte. “Nesta segunda fase do Movimento Pelo Esporte vamos empoderar o profissional da Educação Física, atletas e fisios e para isso desenvolvemos uma trilha de aprendizagem distribuída em três módulos: Alta Performance, Inovação Tecnológica e Liderança”, enumerou D’Elia. As aulas começam dia 24 de agosto. Cada módulo tem duração de um mês e finaliza com uma mesa redonda, ao vivo, com a presença de três renomados profissionais do setor. “O conteúdo será disponibilizado em vídeos e o aluno tem um mês para terminar cada módulo”, acrescentou D’Elia. Aguiar acrescenta que a meta é que esta segunda fase seja acessada por mais de um milhão de pessoas.

Frank Silvestrin, triatleta e treinador, é um dos profissionais que participou da primeira fase do programa e teve aumento significativo do número de alunos durante a pandemia. “Há uma oportunidade para quem estiver preparado, quem sabe usar os apps, relógios, métricas, quem se adaptou nesta situação adversa”, observou. Frank notou que os alunos estão buscando por melhores profissionais, o que é bom para toda a categoria. “O que posso levar de melhor para meu aluno? Essa é a reflexão que o profissional tem que fazer neste momento”, argumentou o atleta.

Para se cadastrar, basta acessar este link: http://movimentopeloesporte.com/