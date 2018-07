MP quer “disciplinar” corridas de rua em Natal

Deu no Diário Oficial do Estado (DOE) do Rio Grande do Norte, do dia 5 de setembro, recomendação conjunta do Ministério Público do RN e do Ministério Público Federal do RN que visa disciplinar corridas de rua e competições de triatlo e ciclismo na capital do estado. #corridaparatodos #corridaderua

O estopim para esse ato seria o caos no trânsito de Natal provocado durante os eventos esportivos, que causa transtornos aos moradores, “notadamente em virtude de ausência de regulamentação, não havendo nenhum aviso prévio da interdição, o que impede que as pessoas programem seus horários e rotas, atingindo assim o direto constitucional de ir e vir”.

A partir da publicação da recomendação os organizadores dos eventos esportivos têm que apresentar o projeto base, com horários e ruas a impactadas, com antecedência mínima de 60 dias aos departamentos de fiscalização competentes. Pelo menos em São Paulo, a CET sempre coloca faixas nas vias que serão interditadas com antecedência. O MP do RN solicita que essas faixas sejam colocadas com sete dias de antecedência e retiradas em 48 horas após a conclusão do evento. Vamos combinar que é o mínimo a se fazer nesses casos.

Além da prefeitura de Natal e órgãos municipais, foram notificados a PM, a Polícia Rodoviária Federal, as federações esportivas e os organizadores das corridas de rua. Também definiram as vias públicas disponíveis para os eventos: BR 101 Sul, BR 101 Norte, Rota do Sol, Av Eng Roberto Freire, Via Costeira e Avenida Prefeito Omar O’Grady. E estão vetados eventos nas avenidas: Senador Salgado Filho, Bernardo Vieira e Governador Antonio de Melo Souza. Para a utilização de outros locais é preciso consultar os órgãos competentes com antecedência. Alô corredores de rua de Natal, estão de acordo?

É aquela história, isso é reflexo do crescimento desordenado da corrida de rua no país, que realmente não tem legislação federal que estipule as regras. Essa recomendação do MP é mas uma prova que passou da hora das federações de atletismo e confederação, assessorias esportivas, grupos de corredores se unirem para juntos estabelecerem regras para todo o país, senão a lei vai vir de baixo para cima, como já acontece em Campinas (SP), Teresina (PI) e a agora em Natal (RN), criando uma regra diferente para cada cidade…