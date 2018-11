Mucuri é o próximo destino do Desafio das Serras

É uma competição de corrida de montanha do Adventure Club para atletas solo que gostam de provas maiores em contato com a natureza. Será dia 18 de novembro com distâncias de 5km, 11km e 20km. #desafiodasserrabrasil #corridademontanha

“Após os sucesso das etapas de Mogi das Cruzes e São Francisco Xavier teremos um desafio em Mucuri, na Bahia. Trata-se de uma região muito bonita e perfeita para o evento. Desejamos boa sorte a todos os participantes”, destaca Sérgio Zolino, diretor-geral do Adventure Club.

Os organizadores solicitam apoio e empenho de todos os staffs, competidores e participantes na separação correta de lixos e resíduos na base do evento e também durante o percurso. “A preocupação com o meio ambiente é de extrema importância para que possamos continuar usufruindo as trilhas e acessos de maneira saudável e preservando o meio ambiente”, observa Zolino

A programação do evento,terceira e última etapa do ano, prevê a entrega de kit no dia 17, das 14h às 18h, no Clube Atlântico. Vale ressaltar que a retirada para terceiros poderá ser feita mediante apresentação de autorização especifica para este fim, cópia de um documento de identificação com foto do participante e Ficha Médica e Termo de Responsabilidade preenchida e assinada pelo participante. No dia 18, o receptivo será a partir das 6h, ficando as largadas para as 7h.