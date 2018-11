Mulher-Maravilha invade o centro de São Paulo

Dez mil mulheres participaram da Corrida da Mulher-Maravilha, etapa verão, no último domingo, 25 de novembro. #corridaderua #corridafeminina #BlogCorridaParaTodos

“Eu já conheço a prova. É minha terceira participação e venci pela terceira vez. O que me atrai é justamente por ser um evento pensado nas mulheres, feito para nós. É uma prova bonita, e que incentiva a todas as mulheres a correr, mesmo àquelas que nunca estiveram em uma prova. Eu acho isso muito bacana. Além do mais, tem um kit lindo, uma medalha bacana. Fiz uma boa prova, mesmo com a chuva antes da disputa, tudo foi bem legal”, resumiu a tricampeã do trajeto de 4K Alice Yuri Lima Fonseca, de 25 anos.

As ruas históricas da capital paulista ficaram mais bonitas e coloridas com a agitação das Mulheres Maravilhas, que não se deixaram desanimar nem com a chuva que caiu pouco antes da largada. Instantes antes do início da prova, que contou com duas distâncias: 4k e 8k, o tempo ficou estável, a chuva parou, e as corredoras puderam realizar suas provas, demonstrando garra, charme e disposição para correr e passar pelos principais pontos turísticos de São Paulo.

A campeã do trajeto de 8K, Maria Cláudia Pereira Santos, também agostou muito do evento. “Essa prova é uma delícia. Tem muita animação. Reúne mulheres de várias idades, de diversos estilos de vida. Também tem toda a questão da organização de pensar e cuidar de nós atletas, oferecendo serviços, produtos, brindes pensado em nós mulheres. Acho que é um verdadeiro convite e incentivo para que todas possam correr. Estou feliz com o resultado. Na edição de maio fiquei em segundo lugar, e agora cheguei em primeiro. Mais um motivo para voltar no ano que vem”, contou a paulista de 39 anos.

A Corrida Mulher-Maravilha – Summer Edition é uma realização e organização da Yescom e da DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc, com patrocínio máster de Moleca e Jacques Janine (Sou Linda). O apoio é de Dois Cunhados, Bendita Cânfora, Café 3 Corações, Montevérgine, Itambé Pro, Espaço Laser Depilação, Açúcar Guarani, Piti Creative Studio, Festcolor, Flormel, MPT. A supervisão é da Federação Paulista de Atletismo. O apoio especial é da Prefeitura de São Paulo e SampaCor.

As Campeãs

Corrida 4k: Alice Yuri Lima Fonseca (12:17), Flávia Akemi Terada Felipe (12:22) e Daniela Lavignatti (12:35)

Corrida 8k: Maria Claudia Pereira Santos (29:45), Adelia Ferreira Batista (31:11) e Luanna Marília Rodrigues Pimental Teixeira (31:18).