Mundial de Meia Maratona: Daniel Chaves vai tentar o índice em Brasília

A trajetória do petropolitano Daniel Chaves, 33 anos, é marcada por muita disciplina e dedicação. Depois de representar o Brasil na última Olimpíada, o maratonista tem como uma das metas competir no Mundial de Meia Maratona, que será realizado em 13 de novembro, em Yangzhou, na China. Para isso, ele tem que completar os 21km abaixo de 01:05:00. E neste domingo, 13 de março, ele fará a tentativa na LIVE! RUN XP Brasília, sua primeira competição em 2022.

“Espero poder já fazer esse índice para já ficar tranquilo e assim, poder ter um horizonte da temporada. Minha próxima maratona será em maio, possivelmente”, contou ao blog o maratonista, que mora em Brasília e conhece muito bem o percurso.

“Correr em casa é sempre muito bom. Ter amigos e familiares por perto dá uma energia a mais. Eles acompanham meus treinos e na LIVE! RUN XP poderão me ver em competição, dando meu melhor. Acredito que será uma grande prova. O percurso é técnico e rápido, com trechos muito rápidos. Treino rotineiramente nele, já estou acostumado e conheço suas nuances. Acredito que esses fatores me favorecem para fazer uma grande marca”,

Estão inscritos para a corrida mais de 2 mil pessoas, que vão encaram os percursos de 5 km, 10 km e 21 km, entre o Eixo Sul e Eixo Norte, com a largada, a partir das 6h30min, na altura da Estação 102 Sul. Os atletas seguem no sentido Eixo Norte e passam diante da Esplanada dos Ministérios. Depois de deixar a Estação Central para trás, os corredores encontram o ponto de retorno específico de cada distância e vão em sentido à Arena LIVE! Experience. Os percursos continuam após a arena até novo ponto de retorno de cada distância. Então, basta seguir novamente no sentido Eixo Norte até o reencontro com o pórtico e a tão esperada linha de chegada.

O Circuito LIVE! RUN XP tem percursos de 21 km, 10 km e 5 km, além da Corrida Kids, e até o final de 2022 vai estar presente nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. A abertura foi em Florianópolis, em 13 de fevereiro, e a segunda é em Brasília. Já com inscrições abertas, as etapas seguintes são: Porto Alegre (24/4), Salvador (22/5) e São Paulo (12/6). O calendário continua, pela ordem, com eventos em Jaraguá do Sul (SC), sede da LIVE!; Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campinas (SP), Fortaleza e Balneário Camboriú (SC).

Retirada de kit

A Arena LIVE! Experience é o principal ponto de entrega de kit aos atletas, das 9h às 19h no sábado (12). No entanto, os kits também estão disponíveis para a retirada na quarta, quinta e sexta-feira (9, 10 e 11) na LIVE! Iguatemi. A loja funciona das 10h às 22h. O kit contém uma camiseta oficial da prova, feita de poliamida e apresenta as tecnologias Easy Care e Quick Dry, uma meia LIVE! Pro Sportif, indicada para a modalidade, sports bag, número de peito e brindes de patrocinadores. Após concluírem a prova, os atletas recebem junto da medalha de participação uma toalha LIVE! Energy Dry.