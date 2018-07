Para quem está um pouco cansado do asfalto e deseja uma pitada de adrenalina, a trail run (corrida de obstáculos) é uma boa opção.

De norte a sul do Brasil, a modalidade vem agradando com provas entre 3k e 10k com dezenas de obstáculos semelhantes aos de treinamento militar. A mais famosa delas é a Spartan Race (foto acima) patrocinada pela marca Reebok, que estreou no país este ano. Uma das mais antigas no país é a Black Trunk Race e uma das mais divertidas é a Bravus, que tem etapa neste domingo na Arena Mané Garrincha, em Brasília.

Além de correr nos mais variados tipos de terreno, o participante vai ter que subir em cordas, fazer macaquinho, levantar pneus, mergulhar em tanques com gelo, carregar pedras, pular fogueiras e o que mais a criatividade dos organizadores inventar. Quem não conseguir ultrapassar o obstáculo tem que pagar com flexões ou outro “castigo”.

Kevin dos Santos Pimentel, 19 anos, estreou na modalidade este ano, na estapa paulista da Spartan Race e pensa em repetir a dose. Adepto da calistenia (treinamento com o peso corporal realizado ao ar livre), ele achava que a prova seria mais fácil. “Não sabia como seriam os obstáculos e isso tornou a corrida ainda mais emocionante”, conta. Para Kevin o mais difícil foi puxar um peso de 70 quilos. “Eu peso 62 quilos”, explica. No dia seguinte da prova, Kevin acordou todo dolorido e se sentindo leve. “Gostei demais do local da prova, passamos por nascente de rio, montanhas, muito bacana mesmo”, destaca.

A Spartan começou em 2007 e é realizada 27 países. Estreou no Brasil em Pirapora do Bom Jesus, distante aproximadamente 48km da capital São Paulo no dia 18 de setembro. O professor de Educação Física Mauro Yoshida, 28 anos, também participou. “Foi muito legal, bem diferente de tudo mesmo”, diz. Ele é personal trainer. “Tivemos que correr na montanha, fazer exercícios de força e na hora da lama não senti nenhum incômodo, deu até uma refrescada”, observa.

Para Yoshida o pior de tudo foi ter que correr levando um tronco pesado nas costas. “Tinha que subir e descer com esse tronco e o chão era bem liso, bem difícil mesmo”, explica. O professor formou um grupo com seus alunos e todos aprovaram a experiência. “É muito mais bacana que correr 7km no asfalto, tem mais ação”, recomenda. A segunda edição rolou em Itaipava (RJ) – 6km e 22 obstáculos, dia 23 de outubro. Nas duas provas quem venceu foi Leonardo Meira. Em 2017 são esperadas quatro etapas brasileiras, as datas ainda não foram divulgadas.

Confira como foi a Spartan Race em Pirapora do Bom Jesus (SP):

Com a primeira etapa realizada em Manaus, a Maximus Race tem etapas confirmadas para Porto Alegre, dia 11 de dezembro; para Vitória em 22 de janeiro de 2017 e para Goiânia dia 12 de fevereiro de 2017. É organizada por militares/ profesores de Educação Física do Amazonas com 17 obstáculos distribuídos em 5km.

Veja abaixo como foi a estreia em Manaus:

Também dia 11 de dezembro vai rolar 12ª edição da Black Trunk Race, em Biguaçu (SC) na Fazenda Coelho, no bairro de Três Riachos. As inscrições podem ser feitas pelo site www.blacktrunkrace.com.br, com valores que variam de R$ 140 (individual 3º lote) a R$ 440 (quarteto 3° lote). Grupos de corrida têm condições diferenciadas: para cada 10 inscritos, uma inscrição é bônus e valor fica R$ 100 por participante. Para acompanhar no dia, o evento é aberto ao público e a entrada é gratuita.É importante destacar que os obstáculos criados estarão sempre ligados à geografia local e sempre haverá alguma surpresa.

A Black Trunk Race é dividida em três diferentes níveis: Nível 1 – 5km com 15 obstáculos; Nível 2 – 10km com 20 obstáculos; e Níve 3 (Apocalipse) – 21km com 30 obstáculos

Há também a Bravus Race, além da etapa deste domingo no Mané Garrincha, dias 26 e 27 de novembro haverá no Rio de Janeiro ; e dia 11 de dezembro na capital paulista. Ao todo, serão realizadas 15 etapas este ano. São dez obstáculos em 3km. Veja os nomes deles: presente de grego, meia tonelada, brutus, barricadas, por um fio, king argola, força motriz, pular corda, muralha da China, andar de urso, muro das lamentações, muro invertido, vertigem, Hércules, pirâmide, ponto de equilíbrio.

Confira no video abaixo os piores:

E para quem vai encarar esse desafio, o head coach certificado pela Reebok Spartan Race Denis Moreira explica que tem de treinar mesclando força e resistência. Englobar saltos, cordas, barras fixa e corridas em ladeira e areia. Se possível, em terrenos acidentados. Em relação à alimentação, convém ingerir carboidratos na noite anterior da corrida. Escolha as massas. No dia da corrida, dê preferência a frutas, podendo ingerir pães ou torradas, em pouca quantidade, com sucos naturais. Boa prova! #corridaparatodos