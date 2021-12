A pandemia trouxe novos hábitos, um deles foi a prática de atividades físicas online. Cada um foi se virando como pode, agora elas estão entrando em um outro estágio, presenciais ou híbridas. E neste sábado, 4 de dezembro, haverá duas práticas de yoga gratuitas e presenciais: uma no Centro de Apoio ao Deficiente Visual (Cadevi), na capital paulista. E a outra na orla do Lago Guaíba, em Porto Alegre.

Em São Paulo a prática será às 9h30. Basta se dirigir ao local e levar a carteira de vacinação e, se possível, uma doação de produtos de limpeza ou legumes que será encaminhada para a ONG Reintegra (que cuida da população de rua). O evento gratuito marca o fim do projeto Yoga Online na Quarentena, que começou em março de 2020 com os instrutores Braga Lima e Cristiane Zerbini. Cerca de 150 alunos fazem parte desse grupo, e o pagamento era voluntário, sendo que metade do grupo conseguiu pagar. “Eu sabia que a filosofia da Yoga sempre teve o potencial de ajudar, mas naquele momento era essencial. E o feedback dos alunos foi maravilhoso, porque recebia relatos de pessoas que diziam que a prática estava salvando a vida deles. O balanço é muito positivo”, diz Lima.

Cristiane Zerbini, que também é artista visual e tatuadora, possui experiência de ministrar Yoga para crianças e adolescentes. Ela cursa pós-graduação online em Arte e Terapia na Faculdade Única, de Minas Gerais. Ela explica que o cuidado para com o outro nasceu do contato com seu avô, Euryclídes de Jesus Zerbini, pioneiro da cirurgia cardíaca no Brasil e fundador do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas e da Fundação Zerbini. Lima é formado em Ciência da Computação, mas seguiu o caminho da musicoterapia. E na pandemia voltou a estudar. Fez uma pós-graduação em Neurociência e Comportamento pela Pontifícia Universidade Católica (PUC), do Rio Grande do Sul, e defendeu a tese: “Darsana Yoga Online em Tempos de Pandemia”, na qual ele aborda os benefícios da prática durante a pandemia em seu projeto de yoga online. Em agosto de 2020, o casal também começou a dar aulas para os voluntários do Posto Pinheiros do Centro de Valorização da Vida (CVV). O casal pretende continuar com as aulas de yoga ao vivo e remotas, mas não gratuitas.

Para os maratonistas, Lima destaca que a yoga traz um grande benefício na respiração: “O Yoga trabalha muito a consciência respiratória, o que ajuda muito no condicionamento energético, expandindo a capacidade pulmonar, e isso para um maratonista é muito importante, além de trabalhar a consciência corporal e mental, a concentração, trazendo foco e aumentando o rendimento. E uma mente focada é uma mente mais feliz.”

PORTO ALEGRE

Local de treino de vários esportistas gaúchos, a orla do Lago Guaíba terá uma manhã especial preparada pela Care Club, empresa que oferece serviços médicos, academia, fisioterapia, spa, nutrição e treinamento – tudo no mesmo local. Perto da antiga pista de skate, eles vão oferecem massoterapia e recovery entre 7h e 11h, e às 10h haverá prática de yoga com a instrutora Fernanda Gaggino, que tem certificação internacional em Vinyasa Flow. Tudo gratuito, basta se inscrever no site (link abaixo).

SERVIÇO

SÃO PAULO

Data: Sábado, 4 de dezembro

Horário: às 9h30

Local: Centro de Apoio ao Deficiente Visual (Cadevi)

Rua dos Heliotrópios, 338 – Mirandópolis, São Paulo (Metrô Praça da Árvore)

Contribuição Voluntária

PORTO ALEGRE

Data: Sábado, 4 de dezembro

Horário: entre 7h e 11h (massagem e recovery) e yoga às 10h

Local: Parque Marinha do Brasil – Avenida Borges de Medeiros, sn. Ao lado da antiga pista de Skate

Incrição: www.careclub.com.br