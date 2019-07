NB15k reúne 4.500 corredores na Marginal Pinheiros

Circuito plano e organização agradou os participantes da primeira etapa do circuito New Balance 15K . As próximas corridas serão no Rio e em Goiânia#NB15K #corridaderua #NewBalance #BlogCorridaParaTodos

Com a estrutura de estacionamento e banheiros do Shopping Eldorado à disposição, horário favorável – largada às 6h30 – e percurso plano, mais hidratação em saquinhos e gelada, camiseta da marca esportiva e medalha bonita, a New Balance acertou na etapa inaugural do seu circuito no Brasil no domingo 30 de junho.

“O circuito 15K chega ao seu quinto ano no Brasil e está presente em 10 países da América Latina. Esta corrida faz parta da estratégia global da marca para atingir a liderança global no running. Ao promover a 15K, a New Balance proporciona experiências diferenciadas e únicas aos corredores, além de contribuir para uma melhor qualidade de vida e estímulo à performance para os atletas, sejam eles iniciantes ou avançados”, conta Mariana Pires, Gerente de Marketing da New Balance Brasil.

Larguei por último, como gosto de fazer, e corri os 7,5k da prova dos 15k. No final do primeiro km encontrei um amigo por acaso, e fomos correndo juntos até o 3,5k – ele fez os 15k.

A premiação com troféus aconteceu para os cinco primeiros colocados nas distâncias de 15K e 7,5km, masculino e feminino. Além disso, os 15 primeiros da categoria feminina e masculina a completarem os 15 km ganharam um medalhão e produtos das marcas parceiras. A premiação acima de 60 anos foi feita para os 3 primeiros lugares, masculinos e femininos, de ambos percursos (7,5K e 15K), enquanto na premiação dos atletas PCD os 3 melhores de cada subcategoria subiram ao pódio para receber os seus troféus.

Após a prova, os corredores puderam aproveitar diversos atrativos na arena, tais como impressão de fotos dos posts com a hashtag #NB15KSP, a exposição NB Experience com os principais lançamentos da marca e a gravação de medalhas aos participantes que correram com tênis New Balance.

No stand do LACES, as mulheres puderam fazer penteados e provar seus produtos naturais, como o Ssoro e Água de Coco, que hidratam e repõem vitaminas e aminoácidos dos cabelos. O evento contou também com sampling de café 3 Corações, iogurte Whey da Verde Campo, açaí natural do Empório Frutaria e área para recuperação do atleta por Club Fisio. Aliás, o que mais gostei foi esse açaí.